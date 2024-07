Powrót rekinów z płockiego zoo. Żarłacze rafowe trafiły do odnowionego akwarium Katarzyna Piórkowska 17.07.2024 22:51 Rekiny z płockiego ZOO wróciły do odnowionego akwarium. Ostatnie pół roku zwierzęta spędziły w specjalnym tymczasowym zbiorniku na zapleczu. Teraz znowu zwiedzający mogą podziwiać piękne żarłacze rafowe.

Rekiny powróciły do akwarium w płockim Zoo (autor: Archiwum Zoo w Płocku)

Żarłacze rafowe z płockiego ZOO wróciły do odnowionego akwarium. Przez osiem lat sól zniszczyła metalowe elementy ich dotychczasowego lokum, które wymagało remontu.

Do tej pory przez pół roku znajdowały się w specjalnym zbiorniku. Teraz zwiedzający mogą znowu podziwiać okazałe rekiny.

– Firma Mostostal wykonała nam te najważniejsze rzeczy stalowe, ciężkie, duże belki, bardzo duże konstrukcje. No i potem trzeba było to wszystko zamontować, uszczelnić zbiornik. Rekiny zyskały nowy dom, stalowe piękne ramy, które już mam nadzieję nie będą korodowały – przekazał Bogdan Koczyk z płockiego ogrodu zoologicznego.

Przeprowadzka do akwarium na ekspozycji to była skomplikowana i starannie zaplanowana operacja.

– Nie przenosimy ich w siatkach, bo one się bardzo szybko wygryzają z siatek. Dwa ruchy głowy i rekin wydostaje się na zewnątrz. Tak bardzo są to ostre zęby. Skonstruowaliśmy takie specjalne nosze składane. Weszliśmy do tych zbiorników, wyciągnęliśmy je w takiej płytkiej wodzie, w tych noszach razem z wodą. Dosyć sprawnie to poszło, także trochę się nauczyliśmy też z nimi pracować – dodał.

Do odnowionego akwarium na razie wróciła para żarłaczy, a w ciągu kilku najbliższych dni dołączy do nich jeszcze jedna samica.

Płockie ZOO

Położone na wysokiej, malowniczej skarpie nad Wisłą zoo w Płocku istnieje od 1951 r. i obecnie zajmuje ok. 15 ha. Mieszka tam ponad 7,5 tys. zwierząt reprezentujących ponad 580 gatunków, w tym wiele rzadkich, zagrożonych wyginięciem. Najstarszą mieszkanką jest pochodząca z USA aligatorzyca missisipijska o imieniu Marta, która w maju obchodziła 94. urodziny – to najstarsze zwierzę w ogrodach zoologicznych Europy.

W płockim zoo działa jeden z największych w Polsce pawilonów dydaktyczno-naukowych, w którym znajduje się m.in. ekspozycja gadów i płazów, a także aranżacja lasu tropikalnego z egzotyczną roślinnością oraz akwaria z fauną i florą mórz i oceanów całego globu. Od 2002 r. placówka należy do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych.

Czytaj też: Jerzyki masowo trafiają do Ptasiego Azylu. Powodem upały