Poród w wodzie w szpitalu wojewódzkim w Płocku. Jak się przygotować? Agnieszka Pazdecka-Maruszak 22.12.2023 12:04 Poród w wodzie wzbudza duże zainteresowanie wśród pacjentek szpitala wojewódzkiego w Płocku. Z tej nowej w ofercie placówki możliwości skorzystało już kilkanaście kobiet. Jak zapewnia ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, jest to bardzo bezpieczny sposób rodzenia, ale trzeba się do niego przygotować.

Porody w wodzie coraz popularniejsze (autor: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku)

Coraz więcej kobiet w Płocku jest zainteresowanych porodem w wodzie. Ofertę taką wprowadził Wojewódzki Szpital Zespolony.

To bardzo bezpieczny sposób rodzenia, ale trzeba się do niego odpowiednio przygotować.

– Przeciwwskazania są takie same jak do każdego innego naturalnego porodu. Jednak z racji tego, że jest to w naszej ofercie nowa procedura, to istotą rzeczy jest pełne zrozumienie i pełna współpraca między położną a rodzącą – wyjaśnia ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Arkadiusz Biniewicz.

Kobiety, które chcą rodzić w wodzie w płockim szpitalu wojewódzkim, muszą wcześniej zgłosić taką chęć.

