Po pijanemu potrącił kobietę w Płocku. Areszt dla 37-letniego kierowcy Katarzyna Piórkowska 08.10.2024 12:22 Trzy miesiące w areszcie spędzi sprawca wypadku, który w Płocku po pijanemu potracił kobietę na pasach i zbiegł z miejsca zdarzenia. 57-letnia ofiara w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Prokurator postawił 37-latkowi zarzuty spowodowania wypadku i prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Wypadek w Płocku (autor: Mazowiecka Policja)

- W świetle przedstawionych zarzutów skierowano do Sądu Rejonowego w Płocku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy. Sąd rejonowy uwzględnił powyższy wniosek - mówi prokurator rejonowy w Płocku Marcin Policiewicz.



Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na ul. Gałczyńskiego. W chwili zatrzymania kierowca forda miał w wydychanym powietrzu 2 promile alkoholu. Grozi mu od trzech do 16 lat więzienia.

