Mieli rozpowszechniać pornografię dziecięcą. Jest akt oskarżenia wobec dwóch młodych mężczyzn RDC 07.11.2024 06:47 Do Sądu Rejonowego w Płocku trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom w wieku 20 i 21 lat o posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej, w tym przy użyciu wirtualnego dysku na serwerze w Nowej Zelandii. Obu podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

Policja (autor: Polska Policja/X)

W środę Komenda Miejska Policji w Płocku ujawniła, że jakiś czas temu Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach powiadomiło o podejrzeniu rozpowszechniania pornografii z udziałem osób małoletnich, przy czym sprawcy wykupili dostęp do wirtualnego dysku na serwerze w Nowej Zelandii, a logowania na nim miały miejsce właśnie z Płocka.

W sprawie tej płocka Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo.

Jak przekazała rzeczniczka policji w Płocku Monika Jakubowska, w efekcie „szeroko przeprowadzonych czynności operacyjnych” tamtejsi funkcjonariusze ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn: 21-letniego mieszkańca tego miasta oraz 20-letniego mieszkańca woj. łódzkiego.

— Podczas przeszukania mieszkań zatrzymanych, funkcjonariusze zabezpieczyli komputery, dyski oraz telefony. W sprawie powołano biegłego z zakresu informatyki — zaznaczyła Jakubowska.

Dodała, iż zatrzymanym przedstawiono ostatecznie zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Za to przestępstwo grozi im do 15 lat więzienia. Obaj podejrzani przyznali się do winy.

Rzeczniczka płockiej policji podkreśliła, że z końcem października wobec 20- i 21-latka prokuratura skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia.

