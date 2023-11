Akcja „Paka dla rodaka”. Do polskich rodzin mieszkających w Mołdawii i Ukrainie trafią paczki żywnościowe Katarzyna Piórkowska 05.11.2023 14:41 W Płocku Fundacja Przystanek Rodzina w ramach akcji „Paka dla rodaka” przygotowuje paczki żywnościowe dla polskich rodzin w Bielcach w Mołdawii i w Żytomierzu w Ukrainie. Do rodzin przed Bożym Narodzeniem trafi 650 paczek żywnościowych i 300 paczek ze słodyczami dla dzieci.

Trwa akcja "Paka dla rodaka" (autor: Tomasz Grudzien/ Fundacja Przystanek Rodzina/FB)

Ruszyła akcja „Paka dla rodaka”. Fundacja Przystanek Rodzina szykuje 650 paczek żywnościowych i 300 paczek ze słodyczami dla dzieci. Przed Bożym Narodzeniem dostaną je Polacy mieszkający w Bielach w Mołdawii i w Żytomierzu w Ukrainie.

W zbiórce bierze udział 20 instytucji z Płocka i powiatu płockiego. Koordynator akcji Daniel Urbański zaznacza, że można jeszcze dołączyć do zbiórki.

— Zachęcamy wszystkich, osoby prywatne, przedsiębiorców, instytucje, placówki oświatowe. Jeżeli są państwo zainteresowani dołączeniem do akcji, to w naszych mediach społecznościowych funkcjonuje formularz, który należy wypełnić i zgłosić się do projektu. To jest kilka bardzo prostych pytań do uzupełnienia. My też mamy później informację, co i gdzie państwo zbieracie — tłumaczy Urbański.

Akcję można także wesprzeć finansowo.

Zbiórka prowadzona w kościołach

Jak zaznacza koordynator Albert Dyna akcji, pierwszy raz zbiórka będzie prowadzona w kościołach.

— W tym roku po raz pierwszy, po wizycie u księdza biskupa otrzymaliśmy zielone światło, żeby z projektem „Paka dla rodaka” wejść do parafii. Będziemy mieli kilka parafii wyznaczonych, gdzie będziemy zbierać produkty żywnościowe, a także skarbonki. Potem po przeliczeniu tych pieniędzy będą kupione te produkty, których najbardziej brakuje do paczek — mówi Dyna.

Zbiórka pieniędzy w parafiach odbędzie się w niedzielę 19 listopada.

Jakie produkty są potrzebne?

O artykułach, które są potrzebne podczas prowadzonej przez Fundację Przystanek Rodzina zbiórce, mówi Albert Dyna.

— Przede wszystkim są to produkty z długim terminem ważności. Przykładowe rzeczy to: mąka, cukier, olej. Same najpotrzebniejsze rzeczy. Oczywiście oprócz tego w każdej paczce znajduje się konserwa, paprykarz, przyprawy, czyli te rzeczy, które można wykorzystać na wigilijnym stole — wymienia Dyna.

Potrzebne są także słodycze. Zbiórka artykułów żywnościowych potrwa do 30 listopada.

Informacje o akcji Paka dla rodaka można znaleźć na Facebooku, Instagramie i na stronie internetowej Fundacji Przystanek Rodzina.

