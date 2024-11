W całym Płocku nie ma ani jednej apteki otwartej w nocy. Interpelacja pomoże? Katarzyna Piórkowska 07.11.2024 21:41 Mieszkańcy Płocka apelują o całodobową aptekę. W mieście, w którym mieszka ponad 110 tys. osób, po godzinie 23:00 od maja nie można kupić żadnych leków. Agnieszka Busz, dyrektor ratuszowego wydziału zdrowia decyzję tłumaczy tym, że nocą z receptami zgłaszało się niewiele osób. Interpelację w tej sprawie złożyła radna Małgorzata Ogrodnik.

Apteka/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

W Płocku nie ma całodobowej apteki. Mieszkańcy domagają się jej przywrócenia i finansowania przez samorząd. Interwencję podjęła jedna z radnych.

– Zgłaszali się do mnie mieszkańcy zaniepokojeni, co mają robić od godziny 23 do 7 rano jeżeli zachorują, dostaną receptę albo będą chcieli zakupić lekarstwa. Nie ma takiej możliwości w naszym mieście – mówiła radna Małgorzata Ogrodnik.

O 23 byłam u lekarza i do rana musiałam czekać, żeby kupić antybiotyk - usłyszała nasza reporterka od jednej z mieszkanek Płocka.

Całodobowa apteka przestała w Płocku działać w maju tego roku.

Apteki zamknięte, bo się nie opłacały?

Agnieszka Busz, dyrektor ratuszowego wydziału zdrowia decyzję tłumaczy tym, że nocą z receptami zgłaszało się niewiele osób. Jak jednak mówi, możliwe, że w przyszłym roku taka apteka znowu będzie.

- Szansa jest, chociaż mała, ponieważ w zeszłym roku przeprowadzona analiza wskazała, że zapotrzebowanie wynosiło od jednej do trzech recept w ciągu nocy - wskazała.





Jak wskazała jednak radna Małgorzata Ogrodnik, nie wszyscy jadą w nocy do apteki z receptą.

- Mówimy o receptach, ale nieraz kupujemy lekarstwa, które nie są na receptę. Dotykają nas różne dolegliwości. Oparzenia, skaleczenia, dolegliwości brzucha, gorączka - powiedziała.



NFZ płaci w tej chwili za dwie godziny dyżuru nocnego w przedziale między 19.00 i 23.00 oraz za cztery godziny w dni ustawowo wolne od pracy i święta. Za dyżur od 23.00 do 7.00 rano musiałby zapłacić samorząd. W przypadku Płocka byłoby to blisko 500 tys. zł. W tej chwili jest jedna apteka czynna od 7.00 do 23.00.

