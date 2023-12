Na ulice Płocka wyjedzie autobus wodorowy. Będzie można jeździć nim za darmo Agnieszka Pazdecka-Maruszak 15.12.2023 17:21 Jest zeroemisyjny, a przez najbliższe dwa miesiące można będzie nim jeździć za darmo — w Płocku ruszają testy autobusu wodorowego. Pojazd firmy Solaris od poniedziałku wyruszy na trasy. Jak przekazuje prezes Komunikacji Miejskiej w Płocku, autobus będzie jeździł na różnych liniach.

3 W Płocku ruszają testy autobusu wodorowego (autor: RDC)

Od poniedziałku, przez następne dwa miesiące po ulicach Płocka będzie jeździł autobus wodorowy. Jak przekazuje prezes Komunikacji Miejskiej w Płocku Marcin Uchwał, miasto planuje zakup 18 takich zeroemisyjnych pojazdów w ciągu najbliższych dwóch lat.

— Zaczynamy testy autobusu wodorowego. Jest to kolejny etap projektu, który uruchomiliśmy wiele miesięcy temu „Wodorowy Płock”. Przechodzimy z planów operacyjnych do czynów. Od poniedziałku będziemy mogli skorzystać i pojeździć autobusem wodorowym przez okres dwóch miesięcy. Autobus wodorowy będzie na różnych liniach w Płocku, także należy się go spodziewać oprócz „osiemnastki” na wszystkich liniach — tłumaczy Uchwał.

Od poniedziałku autobus będzie stał przed galerią Mazovia. Prezes Komunikacji Miejskiej zaznacza, że będzie można jeździć nim bez biletu.

— Jest to dwunastometrowy autobus, wyglądem nie odbiega od tradycyjnego hybrydowego autobusu, który mamy we flocie, ponieważ cała instalacja ogniwa wodorowego jest na dachu w miejscu, w którym pasażer tego nie widzi. Różnica jest taka, że jest więcej miejsc siedzących, ponieważ nie ma komory silnika, bo nie ma silnika spalinowego. Są 32 miejsca siedzące, 51 miejsc stojących — wyjaśnia.

Paliwo do testów dostarczy ORLEN.

Źródło: RDC Autor: Agnieszka Pazdecka-Maruszak/JD