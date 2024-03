Para sokołów wędrownych gniazdujących w Orlenie ponownie oczekuje potomstwa RDC 16.03.2024 13:11 Samica sokoła wędrownego Werwa gniazdująca ze swym partnerem Rafikiem na terenie głównego zakładu Orlenu w Płocku złożyła dwa jaja. Młode powinny wykluć się w drugiej połowie kwietnia - ogłosił koncern. Orlen od ponad 25 lat uczestniczy w programie restytucji tego gatunku ptaków.

Para sokołów wędrownych gniazdujących w Orlenie ponownie oczekuje potomstwa (autor: Orlen)

Jak poinformował Orlen, w tym roku pierwsze jajo w gnieździe sokołów wędrownych - gatunku zaliczanego w Polsce do zagrożonych - które bytują na terenie zakładu głównego koncernu w Płocku pojawiło się 12 marca, a drugie 14 marca.

"Najbliższy miesiąc będzie kluczowy, ponieważ to okres 32-dniowej inkubacji pełnego lęgu. W tym czasie samica będzie wysiadywała jaja, a zdobywaniem pożywienia będzie zajmował się samiec. Wszystko wskazuje na to, że młode sokoły powinny wykluć się w drugiej połowie kwietnia" - podkreślił Orlen.

Koncern przypomniał jednocześnie, że sokoły wędrowne o imionach Werwa i Rafik od 20 lat pojawia się w budce lęgowej zamocowanej na kominie Instalacji Odsiarczania Spalin - IOS na terenie płockiego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego, największego tego typu w Polsce. "Tegoroczny lęg będzie kontynuacją bogatej historii sokołów wędrownych na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku" - zaznaczono w informacji. Wspomniano przy tym, że po raz pierwszy samca sokoła wędrownego zauważono w pobliżu kompleksu w 1986 r.

"Dzięki zaangażowaniu koncernu w odbudowę populacji sokołów wędrownych w Polsce do natury trafiło już 61 piskląt" - wyliczył Orlen. Zwrócił przy tym uwagę, że razem z osobnikami z rafinerii Grupy Orlen Unipetrol w Czechach, w Litvinowie i Kralupach, a także elektrociepłowni oraz instalacji Polichlorku Winylu zakładu Anwil Grupy Orlen we Włocławku, jak również obiektów Elektrociepłowni Żerań i Ciepłowni Kawęczyn Grupy PGNiG Termika to aż 182 ptaki żyjące na wolności.

Pierwsze dwie budki lęgowe dla sokołów wędrownych zainstalowano w płockim zakładzie głównym Orlenu w 1999 r. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" - zamocowano je na najwyższych kominach kompleksu, w zakładowej Elektrociepłowni oraz Instalacji Clausa.

Trzecia budka pojawiła się tam natomiast w 2015 r. na nowo wybudowanym wówczas kominie Instalacji Odsiarczania Spalin - IOS.

Według koncernu, pierwszy lęg sokołów wędrownych w jego zakładzie produkcyjnym w Płocku odnotowano w 2002 r. Z kolei 2016 r. po raz pierwszy udostępniono tam podgląd online z budki lęgowej, dzięki dwóm kamerom nadającym wysokiej jakości sygnał wideo i audio - transmisja "na żywo" z wnętrza gniazda oraz podestu odbywa się na stronie internetowej orlen.pl.

Od kilku lat jedno z piskląt wyklutych w danym roku na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego Orlenu w Płocku otrzymuje nadajnik satelitarny, dzięki któremu można dokładnie śledzić dalsze losy dorastającego sokoła wędrownego. Jak informował wcześniej koncern, okazało się np., że Naftka, która wykluła się tam w kwietniu 2022 r., po zwiedzaniu takich miast, jak Wrocław, Gliwice, czy Częstochowa, odwiedziła też swoje rodzinne strony, czyli Płock, oraz "wpadła z wizytą" do swoich kuzynów w Warszawie. Odbyła również podróże zagraniczne, odwiedzając m.in. Litwę, Białoruś, Ukrainę i Czechy.

Sokoły wędrowne, wbrew nazwie, to ptaki osiadłe. Przemieszczają się jedynie młode osobniki, szukając dla siebie pary i siedliska. Najciekawsze obserwacje tych drapieżnych ptaków chronionych można prowadzić właśnie w sezonie lęgowym. Jak podkreśla Orlen, ze względu na zubożenie krajobrazu nizinnego w ostatnich kilku dziesięcioleciach, dzikie ptaki, w tym właśnie sokoły wędrowne, "często znajdują bezpieczne schronienie w miastach, na terenach przemysłowych oraz dookoła nich".

Na przełomie marca i kwietnia 2023 r. para sokołów wędrownych Werwa i Rafik z płockiego zakładu głównego Orlenu doczekała się czterech piskląt - po miesiącu dwie samiczki i dwa samce zostały zaobrączkowane, a w następnych tygodniach opuściły gniazdo lęgowe.

