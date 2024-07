Dni płockiego „pałacu cudów” są policzone. „Nadaje się tylko do rozbiórki” Agnieszka Pazdecka-Maruszak 11.07.2024 15:33 „Pałac cudów” w Płocku zostanie wyburzony. Chodzi o blok z mieszkaniami socjalnymi znajdujący się przy ulicy Otolińskiej. Blok jest okryty złą sławą, a jego konstrukcja jest już przestarzała. – Takie budynki nadają się już tylko do wyburzenia – mówi Hubert Woźniak z płockiego ratusza.

Pałac cudów w Płocku (autor: RDC)

Inwestycje Miejskie w Płocku ogłosiły przetarg na wyburzenie bloku typu Lipsk z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Otolińskiej. Mają tam powstać trzy inne budynki z lokalami komunalnymi.

Jak przekazał Hubert Woźniak z ratusza, blok jest w tak złym stanie, że nie nadaje się do remontu.

– Budynki typu Lipsk to konstrukcje z lat 70. i 80., które we współczesnych czasach już nie spełniają żadnych standardów, są wyeksploatowane, a ich renowacja jest kompletnie nieopłacalna. One nadają się już tylko do wyburzenia – zauważył.

Blok jest też okryty złą sławą. Miejscowa policja przyznaje, że w tym miejscu służby często interweniują.

– W minionych latach dość często podejmowane były tam interwencje policji. Część społeczności, która zamieszkuje to miejsce, jest znana płockim funkcjonariuszom. Miejsce to jest objęte również planem priorytetowym dzielnicowego. Dość często dochodzi tam do wykroczeń, przede wszystkim zakłócenia porządku publicznego oraz spożywania alkoholu – mówi rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku Monika Jakubowska.

Na razie nie wiadomo, co stanie się z lokatorami „pałacu cudów”. Docelowo miasto planuje przeprowadzić część mieszkańców do nowo wybudowanych budynków.

W „pałacu cudów” mieści się także ogrzewalnia dla bezdomnych. Nie zdecydowano jeszcze, gdzie zostanie przeniesiona. Potencjalni wykonawcy rozbiórki mają czas na złożenie ofert do 18 lipca.

