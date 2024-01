Minister rolnictwa w Słupnie po proteście: postulujemy o złagodzenie restrykcji RDC 24.01.2024 16:27 Postulujemy o złagodzenie unijnych restrykcji wobec rolników - mówił w Słupnie pod Płockiem minister rolnictwa Czesław Siekierski. Przyjechał tam, by spotkać się z protestującymi rolnikami. Ci wyjechali dziś na drogi, spowalniając ruch, by wyrazić swój sprzeciw wobec niektórym decyzjom UE.

Minister rolnictwa Czesław Siekierski (autor: PAP/Szymon Łabiński)

Minister rolnictwa Czesław Siekierski spotkał się z protestującymi rolnikami w Słupnie pod Płockiem. Zapewnił, że ministerstwo postuluje za złagodzeniem restrykcji.

- Mamy dodatkowe obciążenia, które zostały nałożone przez Unię Europejską wobec produkcji rolniczej. My wszyscy rolnicy także jesteśmy za zatrzymaniem zmian klimatu, bo także te negatywne skutki odczuwają rolnicy, ale nie może być to tak dużym kosztem - mówił Siekierski



Rolnicy protestują przeciwko niekontrolowanemu napływowi towarów z Ukrainy i niektórym decyzjom UE. Chodzi m.in o obowiązek ugorowania ziemi, 4 hektary na 100 - zgodnie z dyrektywami - ma leżeć odłogiem, a to dla rolników straty.

Mazowieccy rolnicy na drogach

Na Mazowszu zgromadzenia w formie przejazdów ciągników odbywały się w ośmiu miejscach. To Ogony przy DK 61, Pułtusk przy DK 61, Przasnysz przy DK 57, Nur przy DK 63, Zbuczyn przy DK 2, Trzebucza (gmina Grębków ) przy DK 2 i Lipsko przy DK 79 oraz Płońsk przy DK 10.

W północno-zachodniej części Mazowsza około 150 maszyn wyruszyło z Radzanowa do Słupna. Protestujący rolnicy jechali kolumną, blokując m.in fragmenty drogi krajowej nr 62. Przed wyruszeniem przedstawili swoje postulaty.

Protest rolników | RDC

W Zbuczynie na krajowej dwójce nasza reporterka naliczyła około 70 ciągników. Oflagowane ciągniki były w okolicach Ujrzanowa i zgodnie z zapowiedziami na tamtejszym rondzie zawrócili do miejscowości Zdany i tam czekali do godziny 14:00 po czym rozjechali się do domów.

Trasę zabezpieczała policja. Ruch na drodze krajowej w kierunku Siedlec był poważnie utrudniony.

Plan protestu

Rolnicy spotkali się w południe na drodze krajowej nr 10. – Pojazdy rolnicze będą przejeżdżać z miejscowości Płońsk do miejscowości Dzierzążnia, gdzie będziemy nawracać i z powrotem udawać się do Płońska. To będą traktory oflagowane. Na chwilę obecną szacujemy, że będzie około 80–100 ciągników. Trwałej blokady nie będzie, będzie spowalnianie ruchu na trasie – mówił współorganizator protestu Piotr Korycki.

Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, formy protestu rolników były różne.

– Oprócz blokowania przejazdu odbędą się też demonstracje bez spowalnia ruchu – mówiła Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. – Będziecie państwo mogli, podróżując po Mazowszu, odkrywać miejsca, gdzie po prostu ciągniki będą stały na włączonych kogutach i będą sygnalizowały to, że ci rolnicy jednoczą się z samą koncepcją. Tych informacji o kolejnych grupach ciągle przybywa, ciągle rolnicy otrzymują potwierdzenia z gmin, które wydają zgody na to, żeby przejazdy kolumn ciągników się pojawiały – wskazywała.

Protesty trwały do godziny 14:00.

