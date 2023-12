Nie chcą wycinki lasu w Brwilnie koło Płocka. „To płuca tego regionu” Agnieszka Pazdecka-Maruszak 07.12.2023 07:39 Stop dla wycinki lasu w Brwilnie - o to walczą mieszkańcy powiatu płockiego. Powstała petycja za natychmiastowym wstrzymaniem wycinania drzew w rezerwacie i przylegającej otulinie parku. Z inicjatywą wyszło stowarzyszenie „Las to zdrowie”.

Nie chcą wycinki lasu w Brwilnie koło Płocka. „To płuca tego regionu” (autor: Stowarzyszenie Las to Zdrowie)

Walczą o płuca regionu płockiego. Mieszkańcy oraz członkowie stowarzyszenia „Las to zdrowie” chcą zmiany statusu lasu w Brwilnie z gospodarczego na społeczny. To zatrzyma zaplanowaną wycinkę drzew. Powstała petycja w tej sprawie - jest już około 500 podpisów.

- Ten las ma strategiczne znaczenia dla Płocka i okolic - mówi Marcin Zgorzelski założyciel stowarzyszenia. - Orlen, który się rozbudowuje w dość dużym zakresie i wokół którego naprawdę nie ma żadnego innego lasu, oprócz tego lasu w Brwilnie, to naprawdę uważamy, że są to płuca tego regionu. Oprócz tego jest to teren krajoznawczy, krajobrazowy, rekreacyjny - tłumaczy.





Petycję można znaleźć w mediach społecznościowych stowarzyszenia. Podpisy będą zbierane do 17 grudnia.

Potem trafi ona do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Według planów dyrekcji Lasów Państwowych, do wycinki w ciągu najbliższych 10 lat przeznaczona ma być jedna trzecia drzew.

