Ksiądz z Makowa Mazowieckiego skazany. Miał między innymi kopać ucznia i kazać mu przepraszać Boga Iwona Rodziewicz-Ornoch 07.07.2023 16:41 Ksiądz, który wykręcał ręce uczniowi, uderzał kolanem w brzuch i kazał przepraszać Pana Boga - skazany. Sąd Rejonowy w Przasnyszu wymierzył mu karę 3 tysięcy grzywny i zasądził na rzecz pokrzywdzonego 1500 zł nawiązki. Jak dowiedziało się RDC, wyrok został wydany na posiedzeniu bez udziału stron. Zarówno oskarżyciel, jak i obrońca księdza złożyli sprzeciw od wyroku.

Szkoła (autor: pixabay)

Trzy tysiące złotych grzywny i półtora tysiąca nawiązki - ksiądz, który wykręcał ręce uczniowi, uderzał kolanem w brzuch i kazał przepraszać Pana Boga został skazany. Do naruszenia nietykalności cielesnej ucznia doszło w grudniu ub roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Makowie Mazowieckim.

- Uczeń odmówił pokolorowania obrazka wręczonego przez katechetę - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. - Stwierdził jednocześnie do katechety, że Bóg nie istnieje i on nie wierzy w Boga. Używał przy tym słów wulgarnych. Ksiądz zareagował agresywnie na tę sytuację. Użył wobec ucznia siły fizycznej, mianowicie przycisnął głowę chłopca do blatu ławki, wykręcał mu ręce, przyciskał ramieniem jego szyję, uderzał kolanem w brzuch - tłumaczy.







Ksiądz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wcześniej biskup udzielił duchownemu nagany kanonicznej i wycofał misję kanoniczną do nauczania religii co oznacza, że ksiądz nie może już być katechetą. Zobowiązał go także do osobistych przeprosin ucznia.

