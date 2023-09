Czy burmistrz Drobina złamał prawo? Wojewoda wstrzymuje się ze złożeniem wniosku Agnieszka Pazdecka-Maruszak 21.09.2023 20:24 Nie chciałem mnożyć zawiadomień, bo wydawało mi się to niepotrzebne — tak Wojewoda Mazowiecki tłumaczy wstrzymanie złożenia wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza Drobina. Chodzi o sprawę odwołanej przez burmistrza dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie w powiecie płockim.

Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie w powiecie płockim (autor: wspolnotapolska.org.pl)

Wojewoda Mazowiecki wstrzymuje się ze złożeniem wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza Drobina. Chodzi o sprawę dwóch dyrektorek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie. Dyrektor Ewelinę Jóźwiak odwołał w czerwcu burmistrz gminy, ale jego decyzję uchylił wojewoda.

Tobiasz Bocheński zapowiedział wówczas oddanie sprawy w ręce śledczych. Teraz wyjaśnia, dlaczego tego nie zrobił:

— Nie, jeszcze nie złożyłem, dlatego, że z tego co wiem, sama pani odwołana dyrektor, która formalnie jest dyrektorem, ponieważ wydałem stwierdzenie nieważności decyzji burmistrza, złożyła zawiadomienie do prokuratury, więc ja nie chciałem mnożyć tych zawiadomień, bo wydawało mi się to niepotrzebne. Jeżeli pan burmistrz będzie dalej trwał w uporze i łamał legalne decyzje wojewody mazowieckiego, to wtedy będę zmuszony faktycznie wystąpić, a jeszcze tego nie zrobiłem — tłumaczy wojewoda.

Co zarzuca się odwołanej dyrektor?

Rodzice zarzucają odwołanej przez burmistrza dyrektor nieumiejętność porozumienia się z nimi. Skarżą się też na słabe wyniki uczniów w nauce.

— Odwzorowaniem są tutaj wyniki egzaminów końcowych, gdzie tak naprawdę na terenie powiatu, na czterdzieści osiem szkół, zajmujemy ostatnie miejsca — podkreślają.

Burmistrz, odwołując Ewelinę Jóźwiak zarzucił jej m.in. niewłaściwie przygotowanie arkuszu organizacyjnego szkoły, który sam zatwierdził. Prokuratura Rejonowa w Sierpcu sprawdza, czy burmistrz Drobina przekroczył swoje uprawnienia.

