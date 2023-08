„Potrzeba większej powierzchni”. Szkoła Podstawowa Specjalna w Płocku zyska stołówkę i salę do rehabilitacji Katarzyna Piórkowska 04.08.2023 15:01 Dzieci uczęszczające do płockiej Szkoły Podstawowej Specjalnej będą mogły korzystać z sali do rehabilitacji oraz ze stołówki. Za kilka dni rozpoczną się prace budowalne, które powiększą budynek szkoły o dodatkowe skrzydło. Prezydent Płocka podkreśla, że jest coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego szkoła potrzebuje większej powierzchni.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku będzie rozbudowana o nowe skrzydło (autor: Powiat Płock)

Powstaną sale do rehabilitacji i stołówka. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku będzie rozbudowana o nowe skrzydło. Jak podkreśla prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, jest coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego szkoła potrzebuje większej powierzchni i własnej stołówki.

— Będzie to blok żywieniowy, złożony ze stołówki, części kuchennej, pełne wyposażenie tej części, a także cztery pomieszczenia służące do rehabilitacji dzieci. To są różne pomieszczenia od 18 do 30 metrów kwadratowych — mówi Nowakowski.

Prace budowlane rozpoczną się w najbliższych dniach. Nowe skrzydło szkoły ma być gotowe do września przyszłego roku.

