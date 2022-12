Nagana od biskupa i zakaz prowadzenia lekcji religii dla księdza z diecezji płockiej Katarzyna Piórkowska 16.12.2022 07:54 Ksiądz, który miał naruszyć nietykalność cielesną ucznia, nie będzie już uczył religii. Biskup płocki zdecydował tak po spotkaniu z katechetą i z dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Mazowieckim.

Ksiądz z diecezji płockiej z zakazem nauczania religii (autor: Ivo Kruusamägi/zdjęcie ilustracyjne)

Biskup udzielił duchownemu nagany kanonicznej i wycofał misję kanoniczną do nauczania religii co oznacza, że ksiądz nie może już być katechetą. Zobowiązał go także do osobistych przeprosin ucznia.

Kuria diecezjalna zadeklarowała gotowość pomocy poszkodowanemu chłopcu oraz uczniom, którzy byli świadkami tego zdarzenia. Informuje również o pełnej współpracy z organami państwowymi wyjaśniającymi to zdarzenie.

Do zajścia doszło podczas lekcji religii – wówczas ksiądz miał naruszyć nietykalność cielesną 15-latka poprzez przyciskanie jego głowy do ławki i wykręcanie rąk. Całe zajście sfilmowała jedna z uczennic tej klasy, a matka chłopca zawiadomiła policję. Prokuratura rejonowa w Przasnyszu z urzędu wszczęła dochodzenie w tej sprawie.

