Będzie kolejne podejście do likwidacji szkoły w gminie Żuromin. Na 18 uczniów jest 16 nauczycieli Alicja Śmiecińska 30.11.2023 08:56 Będzie kolejna próba likwidacji szkoły podstawowej w Kliczewie Dużym w gminie Żuromin. Poprzednie się nie udały. Za każdym razem placówki bronili radni. Ostatnio punkt w tej sprawie został zdjęty z porządku obrad. — Gmina dokłada do tej szkoły ponad osiemset tysięcy złotych. Patrząc na czynnik ekonomiczny, to jest to nielogiczne — mówi burmistrz Aneta Golitat.

Będzie czwarta próba likwidacji szkoły podstawowej w Kliczewie Dużym w gminie Żuromin (autor: Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym/FB)

Radni już kilka razy bronili szkoły podstawowej w Kliczewie Dużym w gminie Żuromin. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, podjęta zostanie kolejna próba likwidacji placówki. Ostatnio punkt w tej sprawie został zdjęty z porządku obrad.

Według burmistrz Anety Goliat, gminy nie stać na utrzymanie szkoły, w której uczy się 18 dzieci.

— W perspektywie najbliższych lat jest szkołą, która nie rokuje żadnych perspektyw na rozwój. Co więcej, roczny koszt utrzymania tej szkoły, to jest kwota ponad milion złotych. Gmina dokłada do tej szkoły ponad osiemset tysięcy złotych. Patrząc na czynnik ekonomiczny, to jest to nielogiczne — mówi burmistrz.

Gdzie będą uczyły się dzieci po likwidacji szkoły?

Jak dodaje burmistrz, po likwidacji szkoły, dzieci z Kliczewa będą miały zapewniony dojazd do innej szkoły, która jest oddalona od starej zaledwie o 8 kilometrów.

— Jest autobus szkolny, który dowozi te dzieci do naszych miejskich szkół. Mamy zapewnioną świetlicę od godziny 7 do godziny 17. Jest stołówka, więc dzieci mogą zjeść ciepły posiłek. Jest bardzo dużo kół zainteresowań, jest sala gimnastyczna — zapewnia.

Sesja, na której radni znowu pochylą się nad likwidacją szkoły, odbędzie się w grudniu.

