Sztab kryzysowy w Kadzidle po ataku nożownika. Lekcje w szkole odwołane RDC 29.11.2023 21:14 Po ataku nożownika w szkole w Kadzidle, lekcje w czwartek zostały odwołane. Dopiero w piątek uczniowie spotkają się z psychologami. Napastnik został zatrzymany. Uczniowie, których zaatakował nożem, trafili do szpitala.

Atak nożownika w szkole w Kadzidle (autor: Marcin Onufryjuk/PAP)

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle znajduje się na obrzeżach miejscowości. Budynki ulokowane są przy niewielkiej ulicy. Naprzeciwko stoi kilka domów jednorodzinnych. W większości z nich nie widać zapalonych świateł. Jakby wszystkie były opuszczone.

Około godz. 18 w środę większość policjantów opuściła budynek zespołu szkół. Na zewnątrz pozostał tylko patrol.

Polskiej Agencji Prasowej udało się porozmawiać z rodzicem dwóch nastolatek, które uczęszczają do tej szkoły. – Znam ojca tego chłopaka – przyznał w rozmowie. – Od swoich dzieci słyszałem, że wcześniej były już problemy w szkole – dodał.

Podkreślił, że z relacji przekazanej przez dzieci, zajście mieli nagrywać telefonami niektórzy uczniowie szkoły. – Do czego to podobne, żeby dzieciaki nagrywały, zamiast wzywać pomoc – ocenił mężczyzna.

Nożownik z Kadzidła

Nożownik był znany również na stacji benzynowej, która znajduje się nieopodal szkoły. – Często tu bywał, znałam go z widzenia – powiedziała jedna z pracownic. – Mówią, że to, co zrobił, to było przez zazdrość – dodała. W mediach pojawiały się też informacje, że w tej szkole już wcześniej dochodziło do podobnych sytuacji.

Tej wersji zaprzeczają urzędnicy z powiatu ostrołęckiego. „To wydarzenie, chociaż niezwykle przykre i tragiczne, jest incydentem. Pojawiające się w mediach informacje, jakoby takie sytuacje zdarzały się w szkole już wcześniej, są nieprawdziwe i zwyczajnie krzywdzące. Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle to szkoła, do której Powiat Ostrołęcki, jako organ prowadzący nie ma żadnych zastrzeżeń. To szkoła z dobrą kadrą, ambitnymi uczniami, przyjazną atmosferą” – napisali w oświadczeniu opublikowanym w środę wieczorem

Pomoc dla uczniów z Kadzidła

Pomoc lokalnej społeczności zorganizowali natychmiast po zdarzeniu urzędnicy. Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński podczas sztabu kryzysowego zlecił objęcie pomocą psychologiczną uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

– Wraz ze starostą, wójtem, dyrekcją szkoły, służbami i psychologami odbyliśmy sztab kryzysowy. W tym momencie najistotniejsze dla nas jest dostarczenie opieki psychologicznej dla uczniów, rodziców i wszystkich osób, które tego wsparcia potrzebują. Deklarujemy, że nikt nie zostanie bez pomocy – poinformował w czwartek wieczorem wojewoda Tobiasz Bocheński.

W czwartek w szkole nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne. Nauczyciele będą mieli spotkanie z psychologami, którzy pozwolą im przepracować traumę po tym zdarzeniu, jak i przygotują ich na spotkanie z uczniami.

Zajęcia w szkole odbędą się dopiero w piątek. Uczniowie są już otoczeni opieką psychologów i swoich najbliższych, dlatego bardzo prosimy o uszanowanie prywatności wszystkich osób w szczególności rodziców ofiar i sprawcy.

Do ataku nożownika w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle doszło około godz. 12 w środę. Jak opowiadali świadkowie, zamaskowany 18-latek wtargnął na lekcję z pedagogiem i zaatakował koleżankę i kolegę. Nastolatka została ranna w brzuch, a chłopak w szyję.

Już poza szkołą, nastolatek zranił trzecią osobę i uciekł. Po napaści ogłoszono alarm dla policjantów z Ostrołęki, zarządzono poszukiwania z użyciem psa tropiącego. 18-latek został złapany. Trafił do prokuratury na przesłuchanie.

