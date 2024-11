Planował zabójstwo 8 uczniów, troje ranił. Jest akt oskarżenia przeciwko 19-latkowi RDC 13.11.2024 16:51 19-latek, który w ub. roku zaatakował nożem swoich kolegów podczas zajęć w szkole w Kadzidle w pow. ostrołęckim (Mazowieckie), został oskarżony o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała – poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Szkoła w Kadzidle

Jest akt oskarżenia przeciwko nożownikowi z Kadzidła, który w szkole usiłował zabić swoich rówieśników. 19-letniemu obecnie Albertowi G. grozi kara więzienia na czas nie krótszy od lat 10 albo dożywocie.

Do zdarzenia 29 listopada ub. roku w Zespole Szkół Zawodowych w Kadzidle k. Ostrołęki. W trakcie śledztwa ustalono, że 18-letni wówczas Albert G. od co najmniej dwóch tygodni planował zabójstwo co najmniej ośmiorga uczniów ze swojej szkoły.

Nożownik z Kadzidła

29 listopada 2023 r. oskarżony zabrał ze sobą do szkoły cztery noże i czarną maskę. Tego dnia uczniowie klasy, do której uczęszczał, brali udział w zajęciach z psychologiem. W spotkaniu uczestniczyły też dwie inne klasy. Jak wynika z ustaleń śledczych, po kilkunastu minutach Albert G. wyszedł z sali i poszedł do toalety. Tam założył maskę i przygotował trzy noże. Plecak z jednym nożem zostawił w łazience.

– 18-latek gwałtownie wtargnął do klasy i nożem zaatakował jednego z uczniów, zadając mu cios w okolice szyi. Potem dwukrotnie dźgnął nożem w klatkę piersiową jedną z koleżanek – relacjonowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Uczniowie zaczęli uciekać. Jeden z nastolatków podszedł do Alberta G., oskarżony zamachnął się nożem w jego kierunku i ugodził go ostrzem w plecy.

Albert G. wybiegł ze szkoły, przy bramie szkolnej porzucił maskę i uciekł w stronę lasu. Tam został znaleziony w lesie przez funkcjonariuszy policji, formalnie zatrzymany i przekazany ratownikom medycznym.

Zarzuty dla Alberta G.

Przedstawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa trzech osób oraz spowodowania m.in. ciężkich obrażeń ciała. Podejrzany złożył wyjaśnienia i częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

W toku śledztwa Albert G. został poddany sześciotygodniowej obserwacji sądowo-psychiatrycznej. – Biegli nie stwierdzili u podejrzanego choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Uznali, że ma zaburzenia osobowości – powiedziała rzeczniczka. W ocenie biegłych 19-latek w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem i może odpowiadać przed sądem.

Przez cały okres trwania śledztwa wobec oskarżonego stosowany był najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Akt oskarżenia został skierowany do Sadu Okręgowego w Ostrołęce.

