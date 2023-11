Kierowca w Płocku przejechał po własnej stopie. Stanie przed sądem Iwona Rodziewicz-Ornoch 14.11.2023 16:51 W Płocku 62-letni kierowca wysiadając z samochodu włączył wsteczny bieg, w efekcie czego auto przejechało po jego stopie, a następnie zatrzymało się na latarni. Jak się okazało, mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Trafił do szpitala, ale wkrótce stanie przed sądem.

Kierowca w Płocku przejechał po własnej stopie. Stanie przed sądem (autor: Policja Mazowiecka)

Kierowca w Płocku przejechał po własnej stopie. Do tego zdarzenia doszło przy ul. Otolińskiej.

Monika Jakubowska z płockiej policji przekazała, że mężczyźnie pomyliły się biegi - trafił do szpitala.

– Kierujących Hyundaiem zatrzymał się przed rondem, po czym wysiadł z pojazdu, włączał wsteczny bieg i przejechał po własnej stopie. Mężczyzna najprawdopodobniej pomylił biegi. Po co on się zatrzymał tak naprawdę i chciał wysiąść to nikt tego nie wie, bo on nawet sam sobie nie potrafił tego wytłumacz – informuje Jakubowska.

Gdy mężczyzna wysiadł, samochód pojechał dalej bez kierowcy – dodaje Jakubowska – auto dalej pojechało i zatrzymało się na latarni, bo to był automat. Skrzynia automatyczna, także odpowie za spowodowanie zdarzenia drogowego oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wiadomo, że kierowca miał już wcześniej zabrane prawo jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości.

