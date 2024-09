W Płocku powstanie grzebowisko dla zwierząt. Miasto wskazało działkę Katarzyna Piórkowska 25.09.2024 19:09 W Płocku powstanie oczekiwane grzebowisko dla zwierząt. Właściciele domowych czworonogów zabiegali o nie od lat. Miasto wskazało zadrzewioną działkę w pobliżu cmentarza komunalnego, jednak w planie zagospodarowania przestrzennego jest ona przeznaczona na usługi. — Ten plan musi ulec zmianie. Muszą również zostać spełnione procedury sprawdzenia, czy na pewno ta działka spełnia wymogi grzebowiska. My wiemy, że tak, ale formalności muszą się zadziać — mówi Marta Krasuska, płocka radna i szefowa schroniska dla zwierząt

W Płocku powstanie grzebowisko dla zwierząt (autor: Mateuszgdynia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Sprawa grzebowiska dla zwierząt w Płocku zaczyna nabierać realnych kształtów. Radna i dyrektorka schroniska dla zwierząt Marta Krasuska informuje, że jest już miejska działka, na której powstanie cmentarz dla czworonożnych pupili.

— Jest już w tej chwili wskazana działka, która należy do miasta i na której to grzebowisko powstanie. Jest to działka zadrzewiona, bardzo blisko położona cmentarza komunalnego w Płocku, więc jest to bardzo dobra lokalizacja z fantastycznym dojazdem, komunikacją miejską, z parkingiem, więc tak naprawdę miejsce idealne do tego typu przedsięwzięcia — mówi Krasuska.

Miasto wskazało działkę, jednak w planie zagospodarowania przestrzennego jest ona przeznaczona na usługi.

— Ten plan musi ulec zmianie. Muszą również zostać spełnione procedury sprawdzenia, czy na pewno ta działka spełnia wymogi grzebowiska. My wiemy, że tak, ale formalności muszą się zadziać. W związku z tym już teraz urzędnicy pracują nad tym, aby te procedury ruszyły. Już sprawa nabrała rozpędu — podkreśla Krasuska.

Grzebowisko dla zwierząt powinno być gotowe w 2026 roku.

