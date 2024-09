Ponad pół miliona podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy „Stop łańcuchom” RDC 24.09.2024 19:14 Ponad 534 tysiące osób poparło obywatelski projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt określany jako „Stop łańcuchom”. Zakłada on zmiany związane z hodowlą, utrzymywaniem i rozrodem zwierząt domowych. Komitet obywatelski złożył podpisy do biura podawczego Kancelarii Sejmu.

Obywatelski projekt ustawy "Stop łańcuchom" (autor: pexels)

W obywatelskim projekcie zmian w ustawie o ochronie zwierząt założono całkowite odejście od trzymania psów na uwięzi oraz obowiązek ich czipowania i kastracji (poza celami hodowlanymi). Ujęto tam również zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, w tym znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem.

Cezary Wyszyński z fundacji dla zwierząt Viva informuje, że inicjatorzy zbiórki postulują, by taki czyn był karany nawet 8-letnim więzieniem.

— Na pewno będzie niełatwo z tym projektem, mimo dużej liczby podpisów. Natomiast zwracamy uwagę, że już samo to, że zaczęliśmy zbierać podpisy, to doszło do takiej koincydencji, że pojawiły się dwa projekty poselskie, które częściowo postulaty z obywatelskiego projektu konsumują. Pojawił się projekt rządowy o obowiązkowym czipowaniu, no więc już mamy w mojej ocenie pierwsze efekty — mówi Wyszyński.

Krok w walce o prawa zwierząt

W akcji składania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy wzięła udział grupa posłów Lewicy. Inicjujący podpisy wskazują, że kluczowe dla poparcia inicjatywy w Sejmie może być stosunek posłów konserwatywnych i prawicowych.

W powodzenie akcji wierzy Katarzyna Jaślar z Akcji Demokracja.

— Jestem przekonana, że nasze działania nie kończą się na złożeniu tych podpisów, tylko będziemy nadal kontaktować się z politykami, przekonywać do tego, że to jest pierwszy i jedyny słuszny krok w walce o prawa zwierząt — podkreśla Jaślar.

Obywatelski projekt ustawy będzie teraz badać Biuro Analiz Sejmowych. Następnie zostanie mu nadany numer druku i będzie przydzielony konkretnej komisji do pierwszego czytania.

