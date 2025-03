Nowe terrarium dla aligatorzycy Marty z okazji 95 urodzin Agnieszka Pazdecka-Maruszak 16.03.2025 14:23 Terrarium aligatorzycy Marty zostanie wyremontowane z okazji jej 95 urodzin. W ogrodzie zoologicznym w Płocku rozpoczęły się przygotowania do obchodów święta jubilatki. Będzie tort w kształcie aligatora i mnóstwo atrakcji.

Urodziny aligatorzycy Marty w płockim ZOO (autor: ZOO Płock/FB)

Z okazji 95 urodzin aligatorzycy Marty ZOO wyremontuje jej terrarium. W przygotowaniach jest też impreza urodzinowa.

– Co roku taka impreza jest przez nas przygotowywana, ale 95 urodziny to wyjątkowy jubileusz. To bardzo poważny wiek jak na aligatora, które zwykle dożywają 70 lat. Widać, że Marcie z nami dobrze. Płocka aligatorzyca jest najstarszym osobnikiem tego gatunku w całej Europie – kierownik działu hodowlanego w płockim ZOO Radomir Lewandowski.

– Marta to sławna aktorka, która w 1971 roku zagrała w „Hydrozagadce” rolę aligatora Hermana. Marta jest wisienką na torcie w naszym ogrodzie. Jest też symbolem ogrodu – mówi Lewandowski

Luksusowe terrarium dla najstarszego aligatora w Europie

O tym, dlaczego aligatorzyca potrzebowała nowego terrarium, mówi Lewandowski.

– Przez jakiś czas Marta musiała mieszkać w miejscu zastępczym. Poprzednie terrarium aligatorzyca zajmowała od lat 70., więc było już mocno zużyte i remont był konieczny. Wszystkie instalacje zostały wymienione, jest nowa dekoracja i ogrzewanie, zostało ono też troszeczkę powiększone – mówi kierownik działu hodowlanego w płockim ZOO

Urodziny Marty odbędą się w maju.

Czytaj też: Wypadek koło Płocka. Cztery osoby w szpitalu