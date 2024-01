„Wał przeciwpowodziowy w Kępie Polskiej wymaga naprawy”. Apel burmistrza gm. Bodzanów Katarzyna Piórkowska 31.01.2024 20:21 Burmistrz gminy Bodzanów w powiecie płockim apeluje do wojewody o pomoc w naprawie uszkodzonego wału przeciwpowodziowego. W Kępie Polskiej powstała wyrwa długa na 5 m. Powodem jest podwyższony poziom Wisły. — Umacnianie linii brzegowej powinno być już dawno ukończone — mówi burmistrz Jerzy Staniszewski. Tymczasem wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski twierdzi, że wał w Kępie nie jest uszkodzony.

Wał przeciwpowodziowy w Kępie Polskiej wymaga naprawy? (autor: OSP Kępa Polska/FB)

Wał przeciwpowodziowy w Kępie Polskiej wymaga naprawy — tak twierdzi burmistrz gminy Bodzanów w powiecie płockim. Jerzy Staniszewski apeluje do wojewody mazowieckiego i do Wód Polskich o wygospodarowanie pieniędzy na dokończenie umacniania linii brzegowej.

Jak zaznacza burmistrz, umacnianie linii brzegowej powinno być już dawno ukończone.

— To jest 170 metrów tej linii brzegowej, która została do umocnienia. Potrzeba na to, według ceny z tamtego roku, trzy i pół miliona złotych. Mam nadzieję, że te pieniądze się szybko znajdą, i ta linia zostanie umocniona, bo każdy miesiąc, będzie powodował to, że koszty naprawy będą coraz większe — mówi Staniszewski.

Nieprawdziwa informacja?

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski twierdzi, że wał nie jest uszkodzony.

— Wczoraj była taka informacja, okazała się nieprawdziwa, że był wyrwany wał na Wyszogrodzie w gminie Bodzanów. Ten wał nie jest uszkodzony, ale obserwujemy sytuację na bieżąco — oznajmia Frankowski.

Z informacji, które przekazało nam biuro prasowe wojewody wynika, że w Kępie Polskiej „woda zabrała tzw. namuł wodny, głównie piach odkładany przez pogłębiarki”.

Jednak w niesprzyjających warunkach pogodowych, przy długo utrzymującym się wysokim poziomie Wisły uszkodzenie może być niebezpieczne.

Od wczoraj w siedmiu nadwiślańskich gminach powiatu płockiego obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Czytaj też: Terytorialsi pomagają w okolicach Wyszkowa. Woda w Bugu opada, ale w prognozach deszcz