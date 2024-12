Japoński piłkarz Ryoya Morishita zostaje w Legii. „To zawodnik wszechstronny” Miłosz Kuter 17.12.2024 11:37 Legia Warszawa skorzystała z opcji wykupienia 27-letniego Ryoyi Morishity po okresie wypożyczenia z Nagoyi Grampus. Kontrakt japońskiego pomocnika będzie obowiązywał do końca maja 2028 roku – poinformował klub piłkarskiej Ekstraklasy.

Ryoya Morishita zostaje w Legii (autor: Mateusz Kostrzewa, Janusz Partyka/Legia Warszawa)

Japoński pomocnik Ryoya Morishita przedłużył kontrakt z Legią Warszawa od końca maja 2028 roku.

Jak ocenił były reprezentant Polski i piłkarz Legii, komentator sportowy Polskiego Radia RDC Tomasz Sokołowski, to świetna wiadomość dla Wojskowych, tym bardziej że ten dynamiczny skrzydłowy udowodnił już, że spełnia pokładane w nim oczekiwania.

– Ma ciąg na bramkę, ma tę łatwość driblingu, poruszania się, mobilność i uderzenie. Jest wszechstronnym zawodnikiem. Legia, wykupując go, zabezpiecza sobie lewe czy prawe skrzydło – mówi Sokołowski.

Morishita w obecnym sezonie notuje najlepsze statystyki w karierze – zdobył już siedem bramek i zaliczył osiem asyst. Zagrał w 30 z 31 meczach, spędzając na boisku 2008 minut. Razem z zespołem m.in. awansował najpierw do fazy ligowej, a następnie fazy pucharowej Ligi Konferencji.

– Ryoya robi regularne postępy na wielu płaszczyznach. To zawodnik uniwersalny, może występować na kilku pozycjach. Wykazał się pracowitością, charakterem i determinacją do zaadoptowania europejskiego stylu gry, bardziej agresywnego i fizycznego. Od klubu i sztabu dostał odpowiednie wsparcie, żeby się rozwijać. Ryoya stanowi dużą wartość dla naszej drużyny, co potwierdzają jego bardzo dobre liczby w rundzie i wpływ na grę – powiedział dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.

Morishita dwukrotnie zagrał w reprezentacji Japonii. Przed przyjściem do Legii trzy sezony spędził w Nagoyi Grampus, z którą zdobył Puchar J1-League w 2021 roku.

– Bardzo doceniam wszystkie osoby, które pomogły mi przez ostatni rok w Polsce. Jestem podekscytowany możliwością kontynuowania kariery we wspaniałym klubie, jakim jest Legia. Nadal będę ciężko, pokornie pracował i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jej pomóc – zadeklarował Japończyk.

Stołeczny klub zapłacił za 27-latka blisko 2 miliony euro.

