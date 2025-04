Derby Mazowsza. Dziś Polonia Warszawa zmierzy się z Pogonią Siedlce RDC 09.04.2025 09:37 Dzisiaj na stadionie przy Konwiktorskiej 6 w Polonia Warszawa zmierzy się z Pogonią Siedlce w 1. lidze piłkarskiej. — Podnieśliśmy sobie ostatnio poprzeczkę zdecydowanie wysoko. Dobrze by było utrzymać te wyniki, zwłaszcza że gramy na swoim stadionie — powiedział trener Mariusz Pawlak. Początek spotkania o godz. 20:30.

Dziś Derby Mazowsza (autor: Enejsi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Derby Mazowsza w 1. lidze piłkarskiej. Dziś Polonia Warszawa zmierzy się na swoim stadionie przy Konwiktorskiej z Pogonią Siedlce.

Trener Polonii Warszawa Mariusz Pawlak zapowiedział, że drużyna da z siebie wszystko, żeby zawalczyć o awans.

— Koncentrujemy się tylko na tym spotkaniu. Róbmy to, co robiliśmy do dzisiaj. Starajmy się zrobić jak najlepszy wynik. Podnieśliśmy sobie ostatnio poprzeczkę zdecydowanie wysoko. Dobrze by było utrzymać te wyniki, zwłaszcza że gramy na swoim stadionie — powiedział we wtorek Pawlak.

W tabeli 1. ligi Polonia Warszawa jest na 5 miejscu, a Pogoń Siedlce na 13. Mecz odbędzie się o godzinie 20:30.

Czytaj też: Legia Warszawa kontra Chelsea. C. Olbrycht: jedna akcja może zaważyć na przebiegu meczu