Mundial w Katarze. Mecz Polska-Arabia Saudyjska już jutro. "Kluczem wyłączenie skrzydłowych" Przemysław Paczkowski 25.11.2022 15:10 Przede wszystkim nie dać rozpędzić się Saudyjczykom - zdaniem Mieszka Rajkiewicza to priorytet na drugi mecz Polaków na mundialu w Katarze. Biało-Czerwoni zmierzą się z Arabią Saudyjską już jutro. O mocnych i słabych punktach przeciwników mówi pasjonat futbolu arabskiego z Instytutu Nowej Europy.

Polacy przed drugim meczem Mundialu w Katarze (autor: Łączy Nas Piłka)

- Na pewno ich mocną stroną jest wiara w siebie. To, co ich zawsze wyróżniało, to dobra technika, zdolność do kreowania sobie sytuacji. To, co jednak jest ich piętą achillesową, to obrona. Ich obrońcy to nie są najszybsi zawodnicy - tłumaczy Mieszko Rajkiewicz.

Arabia Saudyjska w swoim pierwszym meczu sensacyjnie pokonała Argentynę 2:1.

- Nie zaskoczyła mnie gra Saudyjczyków w tym meczu - mówi Rajkiewicz. - Bardzo, ale to bardzo ambitnie podeszli do tego meczu. Dużo fauli, natomiast też dużo agresywnej gry, dużo szybkiego doskoku do Argentyńczyków. Rzeczywiście Argentyńczycy nie pomogli sami sobie tym, że nie grali szybciej, że grali trochę apatycznie - dodaje.





- Wyłączenie skrzydłowych z gry i szukanie swoich okazji z kontrataku kluczem do zwycięstwa - radzi ekspert. - Jeśli miałbym coś doradzić, to przede wszystkim nie dawać się rozpędzić skrzydłowym z Arabii Saudyjskiej. W meczu z Arabią Saudyjską raczej złym pomysłem jest gra pressingiem na nich. Jeśli na nich usiądziemy bardzo wysoko, to po prostu może się skończyć, że długa piłka pójdzie na jednego ze skrzydłowych i to może bardzo szybko zrobić się przewaga, a nasi obrońcy, jak wiemy, nie są najszybszymi obrońcami - wyjaśnia.



Początek meczu z Arabią Saudyjską jutro o godzinie 14:00.

