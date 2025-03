Pomysł na grę dobry, ale co z wykonaniem? Komentarze po meczu Molde — Legia Warszawa

Pomysł na grę był dobry, jednak wykonanie pozostawia wiele do życzenia — ocenił w „Magazynie sportowym” trener piłkarski Piotr Stokowiec. Piłkarze Legii Warszawa przegrali wczoraj na wyjeździe z norweskim Molde 2:3 (0:3) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. To jednak nie koniec walki o awans do ćwierćfinału, ponieważ mecz rewanżowy odbędzie się 13 marca w Warszawie.