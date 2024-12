Legia przed szansą bezpośredniego awansu do 1/8 finału LK. „Jest o co walczyć” RDC 19.12.2024 05:49 Piłkarze Legii staną dziś przed dużą szansą bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji. W ostatniej kolejce fazy ligowej warszawski zespół zagra w Sztokholmie z Djurgarden. Trener Wojskowych Goncalo Feio zapowiedział, że jego piłkarze podejdą do spotkania z dużą energią i zagrają na dużej intensywności.

Piłkarz Legii Warszawa Jan Ziółkowski podczas treningu drużyny w Sztokholmie (autor: Leszek Szymański/PAP)

Dziś o godz. 21:00 Legia Warszawa powalczy w Sztokholmie z Djurgarden IF – stawką jest bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji.

Jak powiedział ekspert Magazynu Sportowego RDC i były piłkarz Wojskowych Tomasz Sokołowski, jest o co walczyć.

– Nie są na straconej pozycji. W Djurgarden wystarczy, że te spotkanie zremisują. Legia nie będzie tutaj nadawała ton. Będzie starała się wysoko odebrać piłkę, od razu skontrować, bądź w niskim pressingu wychodzić szybko z akcjami. W każdym z tych spotkań, nawet z tym przegranym, Legia obejmowała prowadzenie i to też pokazuje, jaką ma charakterystykę – wskazał Sokołowski.

Legioniści w pięciu kolejkach fazy ligowej zreformowanych rozgrywek LK zanotowali cztery zwycięstwa i jedną porażkę — w poprzedni czwartek u siebie z FC Lugano 1:2. Z dorobkiem 12 punktów zajmują czwarte miejsce w łącznej 36-zespołowej tabeli.

Podopieczni Goncalo Feio, podobnie jak zawodnicy Jagiellonii Białystok, są pewni co najmniej miejsca w barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji, ale mają realną szansę na bezpośredni awans do tej fazy rozgrywek. Takie prawo uzyska osiem najlepszych zespołów etapu zasadniczego. Ekipy z lokat 9-24 o awans zagrają w barażach, a pozostałe odpadną z rywalizacji.

Rywale Legii w ostatniej kolejce też mają o co walczyć. Djurgarden zajmuje w łącznej tabeli 11. miejsce (10 pkt).

„Nie zagrają ważni piłkarze”

– Będziemy grać na naszym poziomie, na dużej intensywności i realizując swoje założenia. Tydzień temu szwankowały u nas stałe fragmenty. Gdyby nie to, odbiór meczu z Lugano byłby inny. Jutro zagramy z dobrą drużyną, którą szanujemy. Rywale mają swoje atuty, ale chcemy je zneutralizować. Do tego spotkania podejdziemy z dużą energią – zapowiedział Feio podczas konferencji prasowej po przylocie do Szwecji.

Spotkanie odbędzie się na sztucznej nawierzchni, ale trener Legii przypomniał, że Legia już od tygodnia trenowała na takim boisku.

– Murawa będzie taka sama dla obu drużyn. Djurgarden ma większe doświadczenie pod tym względem, ale zrobiliśmy wszystko, żeby dobrze się przygotować. Cały tydzień trenowaliśmy na sztucznej nawierzchni. W piłce zależy nam na tym, aby być gotowym w każdym szczególe. Robiąc to, możemy spać spokojnie przed jutrzejszym meczem. Ja już wiem, że będę spał spokojnie – zapewnił Feio.

W Sztokholmie jego drużyna będzie poważnie osłabiona. Z powodu kontuzji nie zagrają m.in. Rafał Augustyniak i Ruben Vinagre, a za kartki musi pauzować m.in. Bartosz Kapustka.

– Nie zagrają ważni piłkarze, ale razem z nami pojechali inni gracze. To do czegoś zobowiązuje. Każdy z tych zawodników musiał się czymś wyróżnić. Każdy z nich musi być wyjątkowy, bo tylko będąc wyjątkowym, możesz grać w Legii. Rolą moją i całego sztabu jest to, aby ci piłkarze byli jutro gotowi. Ten mecz może być szansą dla innych, aby odwrócić hierarchię. Każdy piłkarz ma w nogach, głowach i rękach los tej drużyny – podkreślił portugalski szkoleniowiec.

W piątek odbędzie się losowanie par barażowych o 1/8 finału. Spotkania tej fazy zaplanowano na 13 i 20 lutego 2025. Następnego dnia po rewanżach wylosowane zostaną pary 1/8 finału.

Finał tej edycji LK odbędzie się 28 maja we Wrocławiu.

Czytaj też: Japoński piłkarz Ryoya Morishita zostaje w Legii. „To zawodnik wszechstronny”