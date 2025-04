Dziś w Londynie Legia zmierzy się z Chelsea. „Jest chęć zachowania twarzy i honoru” Miłosz Kuter 17.04.2025 12:11 Piłkarze Legii Warszawa przygotowują się do wieczornego hitu w Lidze Konferencji. Wojskowi zagrają o półfinał rozgrywek z angielską Chelsea. – Przede wszystkim jest chęć zachowania twarzy, honoru i po prostu pokazania się na tle znacznie wyżej notowanego rywala – mówi Piotr Kamieniecki, dziennikarz TVP Sport, który również wybrał się na mecz do stolicy Anglii.

Legia trenuje przez meczem z Chelsea (autor: PAP/Leszek Szymański)

Dziś wieczorem polskie drużyny rozegrają rewanżowe mecze w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Konferencji. Obie przegrały pierwsze spotkania.

O godzinie 18:45 Jagiellonia Białystok podejmie Real Betis Sewilla, a o godz. 21:00 Legia Warszawa zmierzy się w Londynie z Chelsea.

Podopieczni Goncalo Feio zameldowali się wczoraj w Londynie. Dziś czeka ich jeszcze przedmeczowa odprawa i przedmeczowy rozruch.

– Po prostu aktywacja, którą można często przeprowadzić w hotelu, czasami jest to na spotkaniu przedmeczowym, ta decyzja jest na ogół podejmowana w ostatniej chwili. I przygotowania do meczu, odprawa, wtedy zawodnicy poznają skład, ostatnie założenia i rady trenerów na mecz, a potem wyjazd na Stamford Beach – mówi Piotr Kamieniecki dziennikarz TVP Sport, który również wybrał się na mecz do stolicy Anglii.

Legia, jeśli chce myśleć o awansie, musi odrobić trzybramkową stratę z pierwszego spotkania przy Łazienkowskiej.

– Przede wszystkim jest chęć zachowania twarzy, honoru i po prostu pokazania się na tle znacznie wyżej notowanego rywala, znacznie wyżej wycenianego, bo nie ma gigantycznej wiary w awans. Wiadomo, że można walczyć do końca, ale też nie oszukujmy się, ta sytuacja jest po prostu trudna dla Legii – dodaje Kamieniecki.

Ostatni raz Legia walczyła o półfinały europejskich rozgrywek dwadzieścia dziewięć lat temu.

Dzięki dobrym występom polskich klubów w Lidze Konferencji ekstraklasa awansowała na 15. miejsce w rankingu UEFA. Obecnie znajduje się między ligą szkocką i duńską.

Czytaj też: Mecz Legia Warszawa vs Lechia Gdańsk. Transmisja w Polskim Radiu RDC