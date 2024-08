Ekstraklasa. Transmisja meczu Legia Warszawa - Śląsk Wrocław Miłosz Kuter 25.08.2024 11:07 Piłkarze Legii Warszawa zagrają dziś na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania na naszej antenie. Zapraszamy od 20:00!

Legia Warszawa (autor: Legia Warszawa/X)

Piłkarze Legii Warszawa zagrają dziś ze Śląskiem Wrocław w meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Stołeczna drużyna przystąpi do spotkania z pozycji lidera tabeli, wojskowi mają na koncie 10 punktów. W odmiennej sytuacji jest aktualny wicemistrz Polski - Śląsk ma jedynie 3 punkty i zajmuje dopiero 15 miejsce w tabeli

- Jesteśmy gotowi, celujemy w kolejną wygraną - mówi rzecznik stołecznego klubu Bartosz Zasławski. - Przystąpimy do tego meczu przygotowani i z wolą zwycięstwa. Pod kątem jakby ciężaru gatunkowego wiemy, że będzie to bardzo trudne spotkanie, ale też mamy swoje argumenty, mamy jakość piłkarzy i przygotowanie sztabu, który pozwoli nam ze Śląskiem absolutnie walczyć o trzy punkty i to jest nasz cel - dodaje.



Początek meczu Legia - Śląsk Wrocław o 20:15.

Zapraszamy na transmisję meczu z komentarzem Tomasza Sokołowskiego i Miłosz Kutra na naszej antenie.

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.