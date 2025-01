Zatrucie tlenkiem węgla w Piasecznie. Dwie osoby trafiły do szpitala Miłosz Kuter 24.01.2025 13:02 W budynku jednorodzinnym przy ulicy Podleśnej w Piasecznie dwie osoby zatruły się tlenkiem węgla. Trujący gaz wydobywał się z nieszczelnej instalacji pieca. — Pierwszej pomocy udzielili im strażacy. Następnie dwie osoby zostały przekazane zespołowi pogotowia ratunkowego, który finalnie zabrał je do szpitala — poinformował Łukasz Darmofalski z piaseczyńskiej straży pożarnej.

Dwie osoby zatruły się tlenkiem węgla w Piasecznie (autor: PSP/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE)

Dwie osoby zatruły się tlenkiem węgla w Piasecznie. Do zdarzenia doszło po godzinie 9:00 w budynku jednorodzinnym przy ulicy Podleśnej.

Strażacy po wejściu do środka potwierdzili, że w budynku doszło do emisji trującego gazu. Łukasz Darmofalski z piaseczyńskiej straży pożarnej przekazał, że wydobywał się on z nieszczelnej instalacji pieca.

— Osoby, które znajdowały się wewnątrz, uskarżały się na bóle głowy, wymioty. One samodzielnie opuściły budynek jeszcze przed naszym przyjazdem. Pierwszej pomocy udzielili im strażacy. Następnie dwie osoby zostały przekazane zespołowi pogotowia ratunkowego, który finalnie zabrał je do szpitala — poinformował Darmofalski.

W akcji brały udział dwa zastępy strażaków.

