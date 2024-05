Wyniki XII edycji konkursu plastycznego „Świat Nikiforów” 29.05.2024 12:40 Globalworth połączył siły z Organizacją Pożytku Publicznego Change4Good, aby zrealizować XII edycję programu społecznego Nikifory. Głównym celem programu jest bezpośrednie wspieranie osób z niepełnosprawnościami z ośrodków z całego kraju, poprzez prowadzenie działań z zakresu arteterapii oraz kultury i sztuki. W ramach działań organizowany jest coroczny konkurs plastyczny "Świat Nikiforów" dla dorosłych podopiecznych organizacji i placówek działających w sferze pomocy społecznej. Globalworth został partnerem strategicznym tegorocznej edycji programu, a tym samym konkursu, którego rozstrzygniecie odbyło się w budynku Warsaw Trade Tower, zarządzanym przez Globalworth.

„Nikifory” to ogólnopolski program społeczny, wokół którego organizowane są działania związane z kulturą i sztuką, takie jak wystawy, wernisaże, warsztaty plenerowe, dystrybucja kart pocztowych przygotowanych w oparciu o prace konkursowe. Osoby wyróżnione w konkursie plastycznym „Świat Nikiforów” staja się bezpośrednimi odbiorcami działań.

W 2024 roku oprócz kultury i sztuki filarem programu staje się także arteterapia. Nowe działania, m.in. takie jak warsztaty arteterapeutyczne oparte na różnych metodach, zajęcia integracyjne czy szkolenia z arteterapii służą podkreśleniu prozdrowotnej wartości tworzenia sztuki.

Niezmiennie patronem programu pozostaje malarz tzw. sztuki naiwnej - Nikifor Krynicki. Artysta systematycznie i wytrwale niemal przez całe życie stworzył blisko 40 tysięcy dzieł, które do dziś są rozpoznawane i wystawiane w galeriach jako prace najlepszego polskiego malarza prymitywisty. Jest postacią inspirującą i tak bardzo podobną do wielu nieznanych, utalentowanych artystów, którzy są uczestnikami, mieszkańcami lub pacjentami w/w ośrodków. Na co dzień mogą być niedostrzegani lub negatywnie spostrzegani przez społeczeństwo. Tworzą sztukę dla siebie i wierzą w marzenia.

Całość działań programu społecznego Nikifory stanowi profilaktykę wykluczenia społecznego i kulturowego osób z niepełnosprawnościami. Otwarcie się na świat poprzez twórczość ułatwia tym osobom wychodzenie do społeczeństwa, stanowią środek wyrażenia własnej osobowości i w tym sensie pokazuje kim tak naprawdę są osoby z niepełnosprawnościami – niesztampowe, wartościowe, ciekawe.

W tym roku w ramach XII edycji konkursu napłynęło do nas ponad 250 prac. 8 maja na 32. piętrze Warsaw Trade Tower w siedzibie naszego Partnera Strategicznego - Globalworth Poland odbyło się posiedzenie jury. Jednym z jego członków była Iwona Walendzik, Marketing & Communication Director w Globalworth Poland. Członkowie komisji mieli okazje podziwiać prace konkursowe na tle zapierającego dech w piersiach widoku na Warszawę.

Komisja była pod ogromnym wrażeniem poziomu tegorocznej edycji i chociaż nie wszystkie prace znalazły się w gronie finalistów i laureatów, to wiele otrzymało głosy jurorów.

Przed nami wydarzenia dedykowane zwycięzcom – m.in. warsztaty arteterapeutyczne ze specjalistami wystawy i wernisaże, zaś w grudniu odbędzie się oficjalna Gala, podczas której zostaną rozdane nagrody.

Dziękujemy naszemu Partnerowi Strategicznemu - Globalworth za nieocenione wsparcie, dzięki któremu możemy rozwijać i ulepszać program, a tym samym robić jeszcze więcej na rzecz destygmatyzacji, spełniania marzeń i rozwoju talentów osób z niepełnosprawnościami. – Agnieszka Kiełbus, Koordynatorka programu społecznego Nikifory

Podstawą kultury naszej firmy jest przestrzeganie najwyższych standardów etyki biznesowej. Działamy według wartości, które przyświecają nam w biznesie. Dlatego z przyjemnością dołączyliśmy do programu Nikifory jako partner strategiczny. Projekt ten doskonale łączy sztukę z rozwojem osobistym artystów z niepełnosprawnością, propagując arteterapię jako skuteczną formę rehabilitacji. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć tę inicjatywę, a rozstrzygnięcie konkursu Nikifory w Warsaw Trade Tower było dla nas niezwykłą przyjemnością – powiedziała Iwona Walendzik, Marketing & Communications Director, Globalworth Poland.

Odpowiedzialność społeczna jest nieodłączną częścią misji i wizji Globalworth, dlatego firma angażuje się w inicjatywy integrujące społeczności oraz promujące kulturę i sztukę. Globalworth promuje także projekty, które rozwijają społeczności lokalne, kreują miejsca i wydarzenia, dzięki którym ludzie mogą się spotykać, wchodzić w interakcje i angażować osoby niepełnosprawne.

Lista laureatów i finalistów na stronie: https://nikifory.pl/wyniki-xii-edycji-konkursu-plastycznego-swiat-nikiforow/