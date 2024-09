Sukces XI Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie 16.09.2024 13:06 Co to był za dzień! Chociaż XI Międzynarodowe Senioralia już za nami, to emocje jeszcze nie opadły. Po raz kolejny udowodniono, że Senioralia organizowane przez Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora i Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego to największa impreza dla osób starszych w Europie. Aż 6000 osób miało okazję zintegrować się w doborowym towarzystwie. Mistrz Sobiesław Zasada, niezawodna DJ Vika, olśniewający zespół Duo Performance i gwiazda wieczoru, czyli tenor Mirosław Niewiadomski – to właśnie oni skradli serca uczestników. Swoją obecnością zaszczyciła nas także minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, która objęła wydarzenie patronatem honorowym.

3

W tym roku odbyła się już jedenasta edycja Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie. Tym razem zostały poświęcone śp. dr. Krzysztofowi Czarnobilskiemu – geriatrze, m.in. ambasadorowi „Głosu Seniora” i współtwórcy idei Senioraliów.

Dzięki organizatorom i ich licznym partnerom po raz kolejny miasto królów stało się miastem aktywnych seniorów, którzy chcą poszerzać własne horyzonty i pokazać, że wiek nie jest dla nich żadnym ograniczeniem. Do Parku im. Henryka Jordana przybyli przedstawiciele z ponad 115 Gmin Przyjaznych Seniorom oraz 7 państw (Australia, Austria, Filipiny, Ukraina, Wielka Brytania, Słowacja, Litwa), aby pokazać siłę współpracy na rzecz osób starszych w Polsce.

Wydarzenie rozpoczęło się niezwykle podniośle – o godzinie 9 w Kościele Mariackim odbyła się uroczysta msza święta w intencji pogodnej jesieni osób starszych w Polsce. Była to jednocześnie symboliczna inauguracja wydarzenia. Jednakże oficjalne otwarcie nastąpiło po uroczystej paradzie pod nazwą „Senior ma moc”, podczas której mieszkańcy Krakowa mieli okazję podziwiać barwne stroje i pomysłowe banery naszych seniorów. I tak – po energicznym przemarszu – uczestnicy przy dźwiękach muzyki zawitali do Parku Jordana na czele z rajdowym mistrzem wszechczasów Sobiesławem Zasadą (95 lat).

Senioralia to święto osób starszych i instytucji działających na ich rzecz

XI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie nie mogły się rozpocząć bez docenienia osób i samorządów, które dbają o seniorów i starają się poprawiać ich jakość życia każdego dnia. Nie zabrakło też specjalnych wyróżnień: dla gminy Długołęka i gminy Opoczno za największą liczbę uczestników (114 osób i 104 osoby), dla Redy – najbardziej oddalonego samorządu (województwo pomorskie), polonijnych seniorów z Melbourne w Australii, którzy pokonali dla nas 16 tys. km, a także dla naszych partnerów z Nowego Jorku i Worcester w Wielkiej Brytanii. W trakcie wręczania nagród zastępca prezydenta Krakowa Stanisław Mazur i minister Marzena Okła-Drewnowicz symbolicznie przekazali klucze do miasta na ręce ambasadorów „Głosu Seniora”: Janiny Czai, Grażyny Tworek, Wiesławy Taranowskiej i Marka Plicha.

Po części oficjalnej poprowadzonej przez prezesa Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora, Łukasza Salwarowskiego przyszedł czas na zabawę i podziwianie niezwykle utalentowanych artystów. Na scenie wystąpili: Radosław Suliga, seniorzy z Klubu Seniora+ i Gminnej Rady Seniora z Zabierzowa, Stanisław Wasilewski z Żyrardowa, zespół wokalny „Cantabile” z Opoczna, grupa artystyczno-teatralna „Scena Marzeń” działająca przy Klubie Seniora „Niezapominajka” w Ciechocinku, seniorzy z gminy Bobrowniki i z Wojkowic (Eko Pokaz Mody), seniorzy z UTW w Łazach (Pokaz Mody w stylu Coco Chanel), zespół „Korale” z Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, Stylowe Seniorki „Głosu Seniora” w Bezpiecznym i Odblaskowym Pokazie Mody, Regionalnym Pokazie Mody i Pokazie Mody w edycji Gminy Przyjazne Seniorom, Bożena Zielińska z UTW w Końskich, zespół „Baby Jagi” z Szczawna-Zdroju i Jadwiga Schwebs-Kostkiewicz, Mirosława Chochół z UTW w Olkuszu, Krzysztof Bigaj, zespół operetkowy Duo Performance i gwiazda wieczoru tenor Mirosław Niewiadomski. Wszyscy rozgrzali scenę do czerwoności!

Przyjemne z pożytecznym

Senioralia to nie tylko zabawa w rytm największych hitów – to zaledwie tło dla tego, co stanowi prawdziwy sens tego wydarzenia. W parku było obecnych 65 wystawców, przedstawicieli instytucji i organizacji, którzy przygotowali dla uczestników specjalny program. Seniorzy mogli skorzystać z licznych porad lekarskich: psychologa, prawnika i ekonomisty oraz badań: badań kardiologicznych, ciśnienia, słuchu, wzroku, moczu, poziomu cukru we krwi oraz pomiaru masy ciała, gęstości kości, przeglądu lekowego – a to wszystko dzięki wykwalifikowanym pracownikom. Seniorzy byli zatem w naprawdę dobrych rękach! Uczestnicy otrzymali sporą dawkę wiedzy również podczas wykładu pt. „Dbaj o słuch i żyj aktywnie” zaprezentowanego przez partnera strategicznego XI Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie, czyli firmę Audika.

Oczywiście nie zabrakło flagowego wykładu prezesa Łukasza Salwarowskiego, który w ramach kampanii „Bezpieczny Senior. Stop manipulacji – nie daj się oszukać” przypomniał o tym, w jaki sposób unikać oszustw i jak reagować na wszelkie próby manipulacji ze strony przestępców.

W międzyczasie rozstrzygnięto konkurs „Seniorze, produkuj własne wino”. W zamyśle jest to akcja promująca podtrzymywanie polskich tradycji przekazywanych przez naszych dziadków oraz niemarnowanie jedzenia: uczestnicy przynosili domowej roboty wina z polskich sezonowych owoców. Konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem, a zwycięzcy – z gmin Końskie i Ciechocinek – otrzymali atrakcyjne nagrody.

DJ Wika skradła serca publiczności

XI Międzynarodowe Senioralia Krakowie nie mogły zakończyć się inaczej – międzypokoleniówka prowadzona przez międzypokoleniowy duet DJ Vikę i DJ Skorpa to co roku bardzo wyczekiwany punkt programu. Seniorzy tańczyli i śpiewali nie tylko do największych hitów ich młodości, ale także do nowszych kawałków. Zdecydowanie nie zabrakło im sił, a Kraków usłyszał, jak wspaniale potrafi bawić się najstarsze pokolenie.

Jeszcze przez kilka tygodni zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy będą żyć tym wydarzeniem. Do zobaczenia za rok!

XI Międzynarodowe Senioralia w Krakowie nie odbyłyby się, gdyby nie nasi patroni i partnerzy – serdecznie im dziękujemy.

Współfinansowanie: Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Patronat honorowy:

Minister do spraw Polityki Senioralnej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Edukacji i Nauki Ministerstwo Rozwoju i Technologii Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sportu i Turystyki Monika Wielichowska – Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polski Narodowy Instytut Wolności Zakład Ubezpieczeń Społecznych Narodowy Fundusz Zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta Rzecznik Praw Obywatelskich Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marszałek Województwa Małopolskiego Prezydent Miasta Krakowa Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marszałek Województwa Lubuskiego Marszałek Województwa Mazowieckiego Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Marszałek Województwa Lubelskiego Marszałek Województwa Podkarpackiego Marszałek Województwa Podlaskiego Marszałek Województwa Łódzkiego Wojewoda Pomorski Wojewoda Podlaski Wojewoda Kujawsko-Pomorski Wojewoda Lubuski Wojewoda Opolski Uniwersytet Ignatianum w Krakowie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Politechnika Krakowska Wyższa Szkoła Biznesu Akademia WSB Powiat Krakowski Powiat Suski Obywatelski Parlament Seniorów Burmistrz Miasta Redy Powiat Żyrardowski Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Polskie Towarzystwo Opieki Farmaceutycznej Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym

Patronaty medialne:

Radio RMF Super Express TVP3 Kraków TVP3 Katowice TVP3 Lublin Radio Kraków Polskie Radio RDC Medexpress.pl TV ZACHÓD 60 plus.pl ngo.pl Medycyna i Zdrowie Radio ANDRYCHÓW NOWINY Andrychowskie Krynica.TV Kraków DlaWas.info Flexi.pl HappySenior.pl Swoszowicki Portal Informacyjny Ogólnopolska Karta Seniora DZIELNICOWIEC.PL seniorzy24.pl Echa Łaz Telewizja Internetowa MYŚLENICE M jak Małopolska ZDROWIE POLAKÓW Głos Seniora TV domyopieki.pl Why Story Grybow24.PL Bobowa24.pl KOLEJE MAŁOPOLSKIE SeniorApp

Partnerzy:

Audika – PARTNER STRATEGICZNY Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Fundacja Ewy i Sobiesława Zasady Szerokiej Drogi Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego Urząd Komunikacji Elektronicznej Krajowa Izba Domów Opieki American Heart of Poland Fundacja Z sercem do Pacjenta Uzdrowisko BUSKO-ZDRÓJ S.A. Polska Grupa Uzdrowisk Uzdrowisko KŁODZKIE Baseny Mineralne SOLEC-ZDRÓJ Uzdrowiska Polskie Uzdrowisko IWONICZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie Fundacja DOZ Okręgowa Izba Aptekarska W KRAKOWIE KIND aparaty słuchowe Hotele ARCHE Grupa TZMO Gmina Uzdrowiskowa Busko-Zdrój Amplifon Audiofon Vasco Translator Koło Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Psyche Krakowska Jaskinia Solna Krakowskie Centrum Seniora Vision Express Ogólnopolskie Stowarzyszenie MOJE NERKI ZA WOLNOŚĆ Akcja Kardioprotekcja Bielenda Ziaja Gromada Timago International Group Ośrodek wczasowo-rehabilitacyjny Łeba U PIRATA Fundacja Tomorrow Offline Medica Mammografia Centrum słuchu i mowy Medincus Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów AQUILA Origin Investments WynajmijSeniora.pl AGENCJA BRUSSA Fundacja Ad vocem Adamed Dla Seniora FutureMeds Stowarzyszenie mali bracia Ubogich Fundacja Dialog Europejski Muzeum Lotnictwa Polskiego Ryneczek Seniora Restauracja Wiślany Ogród Instytut Świadomości Fundacja im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Łazy Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych Producent Materiałów Medycznych EL – COMP Kontynent Kobiet Instytut Emerytalny OsteoStrong NETWORKING Klub Sportowy Seniora Royal Płuca Polski Kazimierskie Płuca Polski MIRALEX Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona w Kielcach Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy Family Clinic Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta Nowohucka Akademia Seniora Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz Gmina Biecz Bee Strong Bridge to the People FOUNDATION Stowarzyszenie Przyjaciół Wadowa Leśne Spa SPA & WELLNESS Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Stowarzyszenie na rzecz Chłopców i Mężczyzn Grupa Firm Pogrzebowych KARAWAN Fundacja senior-care Krajowy Rejestr Domów Opieki Medyczna Racja Stanu Fundacja Biedronki Srebrne Miasto Olkusz PUHiT Kraków 1952 KOLEJE MAŁOPOLSKIE SeniorApp Fundacja „Wolne miejsce”