Nowi ambasadorzy „Biegam z czystą przyjemnością” 08.04.2024 16:26 Knapik – Miazga, Lepiato, Marczyk, Falkowski dołączyli do 4. edycji „Biegam z czystą przyjemnością”, której wielki finał już 14 kwietnia 2024 roku na Stadionie Śląskim. Każdy z nich reprezentuje zupełnie inną dyscyplinę sportu, ale łączą ich wartości: fair play i chęć pomagania innym.

Promocja czystego sportu wśród amatorów to cel pierwszy, cel drugi to zakup sprzętu sportowego dla dzieci z domów dziecka. Czek na rzecz Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial” zostanie wręczony na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie co roku odbywa się wielki finał akcji. Tam też pojawią się Mistrzowie Polski w piłce nożnej dzieci z domów dziecka, podopieczni placówki

z Sarnowa. Wysokość czeku zależy nie tylko od liczby sprzedanych pakietów startowych – wszystkie 1299 mają już swoich właścicieli, ale także od wysokości wpłaconych darowizn. Do 13-tego kwietnia wciąż można wpłacać darowizny https://zapisy.sts-timing.pl/976/darowizna.php. Obecnie na koncie akcji nieco ponad 58 tys. złotych.

- Moment przekazania czeku to zawsze moment wyjątkowy. Myśl, że realnie wpływamy na choćby niewielki wycinek rzeczywistości daje poczucie dobrze zrealizowanego celu. Dlatego tak bardzo walczymy o każdą złotówkę. Wiemy, że większe środki są szansą na dotarcie do jeszcze większej liczby domów dziecka i tym samym do dzieci, dla których chcemy odkrywać sport. Wiemy, że każda forma aktywności fizycznej jest w placówkach pożądana, ale nie zawsze jest możliwa. Dlatego pomagamy – mówi Katarzyna Kopeć-Ziemczyk, koordynatorka akcji „Biegam z czystą przyjemnością”, rzeczniczka prasowa Polskiej Agencji Antydopingowej.

Mistrzowska trójka i „półzawodowiec” – kim są nowi ambasadorzy

Od pierwszej edycji bieg jest wspierany przez wybitnych polskich sportowców, do których dołączają kolejni. Czwarta edycja „Biegam z czystą przyjemnością” ma czwórkę nowych ambasadorów. Szpadzistka, rajdowiec, lekkoatleta i biegacz – amator to wyjątkowy i nieoczywisty skład, pokazujący jak czysty sport integruje i łączy.

Renata Knapik – Miazga to utytułowana szpadzistka, medalistka wielu międzynarodowych imprez. W minionym roku wraz z drużyną wywalczyła złoto Mistrzostw Świata. Dołączyła do akcji „Biegam z czystą przyjemnością” bo idea czystego sportu to podstawa olimpizmu. A ona, jako olimpijka nie akceptuje sportowego oszustwa.

– Dołączam do akcji organizowanej przez Polską Agencję Antydopingową dlatego, że podnoszenie świadomości i edukowanie innych na temat czystego sportu jest mi bardzo bliskie i jest dla mnie ważne – podkreśla Knapik – Miazga.

W tej akcji ważne jest nie tylko edukowanie, ale także pomaganie. I na ten aspekt zwraca uwagę Mikołaj „Miko” Marczyk. Mikołaj to najmłodszy w historii rajdowy Mistrz Polski. Na koncie oprócz kilku zwycięstw na krajowym torze, także tytuł drugiego wicemistrza Europy. Z pasją i zaangażowaniem podchodzi nie tylko do współzawodnictwa, ale do sportu jako idei.

– Bardzo się cieszę, że jako pierwszy kierowca rajdowy mogę dołączyć do akcji Polskiej Agencji Antydopingowej. Czysty sport oraz możliwość pomagania innym są dla mnie od zawsze ważne. Dzięki kampanii „Biegam z czystą przyjemnością” sport staje się nośnikiem pomocy dzieciom z domów dziecka. Lubię sportową rywalizację fair play i nie wyobrażam sobie sytuacji w której dzieci mają ograniczony dostęp do aktywności fizycznej. Sport zawsze powinien kształtować charakter i łączyć, dlatego dziękuję Polskiej Agencji Antydopingowej za zaproszenie mnie do kampanii – mówi Mikołaj „Miko” Marczyk.

Kształtowanie charakteru i dbanie o zdrowie jest niezwykle potrzebne w sporcie amatorskim. Maciej Lepiato, dwukrotny mistrz paralimpijski w skoku wzwyż, nie kryje swojego zdumienia po treningach, które odbywa w miejskich siłowniach, gdzie ma styczność właśnie z amatorami. Ich postępowanie nie zawsze można nazwać odpowiedzialnym.

– Naprawdę czasami ucho więdnie, jak się posłucha tych rozmów: co brać, ile brać, jak podawać. Ja się wiele razy zastanawiałem, czy to rozmawiają ze sobą jeszcze na pewno amatorzy. I to jest zatrważające, że sport amatorski, czyli to co miało być resetem głowy, odpoczynkiem dla ciała, dla ducha, stało się czymś co działa w przeciwną stronę. Dlatego trzeba uświadamiać, że to j jest niedobre i niewłaściwe – dodaje Lepiato.

I właśnie dlatego wsparcie amatora z doświadczeniem i wiedzą jest tu niezbędne. „Półzawodowiec” – tak o sobie, z przymrużeniem oka pisze sam. Bartłomiej Falkowski to biegacz, maratończyk. To jeden z tych, którego w świecie mediów społecznościowych inni słuchają z uwagą. Bartek to pierwszy zawodnik ze świata sportu amatorskiego, który w 4. edycji angażuje się w promocję czystego sportu i uczciwej rywalizacji wśród amatorów.

– Liczę na to, że postawa, którą prezentuję od lat pozwoli także zainteresować biegaczy amatorów tematyką antydopingową, suplementacją, ale także całą działalnością Polskiej Agencji Antydopingowej. Wierzę, że moja obecność na Stadionie Śląskim będzie dobrą okazją do rozmowy o wartościach w sporcie i o tym, co jest kluczowe dla amatora, a to oczywiście, czysta przyjemność z biegania – podsumowuje Falkowski, biegacz, dziennikarz i trener biegania w „Bartek Trenuje Team”.

„Biegam z czystą przyjemnością” – o akcji

Biegi stacjonarne 4.edycji odbędą się 14 kwietnia 2024 roku, w 9 polskich miejscowościach: Brodnicy, Chorzowie, Gubinie, Inowrocławiu, Kielcach, Kaczorach, Ostrołęce, Starogardzie Gdańskim i w Warszawie. Biegi wirtualne trwają do 20 kwietnia 2024 roku.

Biegacze pokonają odpowiednio 4999 metrów oraz 9999 metrów. 9-tki to nawiązanie do daty powstania Światowej Agencji Antydopingowej, czyli do roku 1999. Tegoroczna edycja biegu jest także częścią większego, międzynarodowego projektu o nazwie: Europejski Tydzień Czystego Sportu, który przypada między 13 a 20 kwietnia 2024 roku.

Bieg jest wspierany przez wybitnych sportowców od samego początku. Poza czwórką: Miazga – Knapik, Lepiato, Marczyk, Falkowski w akcji biorą udział m.in.: Ewa Pajor, Oktawia Nowacka, Kinga Achruk, Agnieszka Kobus- Zawojska, Monika Pyrek – Rokita, Angelika Cichocka, Robert Wilkowiecki, Oskar Kwiatkowski, Arkadiusz Malarz, Maciej Zawojski, Wojciech Makowski czy Cezary Trybański.

Akcja „Biegam z czystą przyjemnością” organizowana jest od 4 lat z inicjatywy Polskiej Agencji Antydopingowej i przy współpracy z Fundacją Wychowanie przez Sport. Partnerem technicznym

4. edycji jest firma Rough Radical. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paralimpijski oraz Światowa Agencja Antydopingowa.