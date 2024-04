Konkurs Filmowy "FOKUS" w LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego 10.04.2024 16:16 Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, zaprasza wszystkich młodych miłośników sztuki filmowej do wzięcia udziału w nowopowstałym festiwalu FOKUS. Filmowy Otwarty Konkurs Uczniowski Sobieskiego to festiwal filmów krótkometrażowych, wspierający nieodkryte jeszcze talenty aktorskie, reżyserskie i wszystkich fanów kinematografii.

Chcemy zapewnić artystom szansę na dalszy rozwój oraz ułatwić zaistnienie w świecie popkultury. Jest to trzecia edycja konkursu. Filmy bedą oceniane przez znamienite grono jury. Wyniki zostaną ogłoszone na specjalnej gali rozdania nagród.

Nasza inicjatywa, wychodząca od uczniów - dla uczniów, da szanse początkującym, ale ambitnym, młodym twórcom na przedstawienie swojej wizji artystycznej szerszej widowni. Dla wielu z nich bedzie to pierwsza okazja do zaprezentowania swojej pracy publiczności, co sprawia, że FOKUS może stać się dla nich prawdziwym początkiem kariery filmowej czy fotograficznej.

Jest to konkurs, na który wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych w Warszawie mogą zgłaszać swoje prace, które później zostaną ocenione przez grono jury. Wyniki zostaną ogłoszone na specjalnej gali rozdania nagród - zwieńczeniu festiwalu. Odbedą się wtedy projekcje filmów i wystawa zdjęć uczestników konkursu.

Więcej informacji na fanpage konkursu na Facebooku.