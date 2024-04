Plener malarski „Ostrołęckie Nikifory”

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza do udziału w plenerze malarskim pt. „Ostrołęckie Nikifory”. Będzie to jedno z wydarzeń towarzyszących zbliżającej się wystawie prac Nikifora Krynickiego. Uczestnicy pleneru spojrzą na architekturę naszego miasta na nowo, przez nikiforowe okulary. Zainspirowani stylem tytułowego artysty, przeniosą walory Ostrołęki na zwykły papier, wykorzystując akwarelę, tak jak to robił „Matejko” z Krynicy. Najlepsze „Ostrołęckie Nikifory” ozdobią specjalną, limitowaną edycję pocztówek. Spotkanie poprowadzi artysta malarz Radosław Jastrzębski.