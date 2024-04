Finał X Edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach 08.04.2024 13:02 W weekend, 22-23.03.2024, w murach Uniwersytetu Warszawskiego (UW) odbył się finał X edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Jest to wydarzenie edukacyjne, ogólnopolskie, skierowane do uczennic i uczniów szkół średnich. Olimpijskie zmagania rozpoczynają się we wrześniu roku poprzedzającego finał, w grudniu mają status etapu okręgowego, a w marcu centralnego.

W obecnie zakończonej edycji do etapu I (wrzesień 2023) zarejestrowała się rekordowa liczba 2047 uczestniczek i uczestników. W przeszłości pojawiły się zagadnienia związane z medialną rozrywką, hejtem w internecie, przyszłością mediów czy ich autotematyzmem. W X edycji pierwszy etap polegał na przygotowaniu pracy na jeden z pięciu tematów:

TikTok – pożeracz czasu, czy skarbnica wiedzy? Szanse i zagrożenia w korzystaniu z TikToka. Mediatyzacja istnienia. Influencer – dziennikarzem? Czy jeszcze istnieje dziennikarstwo profesjonalne? Rozwój mediów – dokąd zmierzamy? Jak AI wpłynie na media? Dziennikarstwo czasów dezinformacji.

Do II etapu (test wiedzy; grudzień 2022) zakwalifikowano 630 osób, z czego do ścisłego finału zakwalifikowało się 160 osób. W III etapie (finał ogólnopolski; marzec 2024) udział wzięło 160 uczestników/uczestniczek i zgodnie z regulaminem 36 osób z najlepszych wynikiem uzyskało tytuł laureata/laureatki Olimpiady, a 36 osób z kolejnymi wynikami (miejsca 37-72) tytuł finalisty/finalistki.

Laureaci, którzy w roku szkolnym, w którym uzyskali ten tytuł są uczniami klas maturalnych mają prawo do nagród w postaci przyjęcia na studia na wyższe uczelnie zgodnie z określonymi na tych uczelniach zasadami, w tym zgodnie z ustalonym przez uczelnię limitem miejsc dla danej edycji. Tak więc Olimpiada Wiedzy o Mediach pozwala uzyskać indeks jeszcze przed przystąpieniem do matury.

Pierwszego dnia finału uczestniczki i uczestnicy zmierzyli się z godzinnym testem z zakresu wiedzy o mediach. Po teście zaś uczestniczyli w debacie dziennikarek i dziennikarzy. W tym roku nasze zaproszenie przyjęli: red. Renata Kim, red. Katarzyna Kolenda-Zaleska, red. Bartosz Węglarczyk, red. Paweł Płuska.

Pierwszy dzień Olimpiady zakończył się wizytą i zwiedzaniem Sejmu RP, które zostały zorganizowane dzięki uprzejmości Gabinetu Marszałka Sejmu RP.

Drugi dzień Olimpiady Wiedzy o Mediach to już tradycyjny quiz wiedzy o mediach, którego reguły zbliżone są do zasad popularnych programów „Jeden z dziesięciu” (w przypadku Olimpiady Wiedzy o Mediach jest to finałowa dwunastka) oraz „Familiady”. W emocjonującej grze uczestniczki i uczestnicy wykazują się wiedzą, ale także strategią pozwalającą im zbliżyć się do wymarzonego celu i zdobycia tytułu zwycięzcy/zwyciężczyni Olimpiady Wiedzy o Mediach.

Tegoroczny quiz finałowy wygrał Pan Stanisław Sobucki z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi World School nr 2988 w Bydgoszczy (opieka naukowa: Ewa Żukowska-Ciecierska), drugie miejsce zajął Pan Paweł Poszwa, uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 “Budowlanka” w Zielonej Górze (opieka naukowa: Mariusz Osiński, Kinga Kamińska- Mikołajczyk), a trzecie - Pan Marcin Kafel, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach (opieka naukowa: Zbigniew Wiącek).

Pełna lista finalistów i laureatów: https://owm.edu.pl/lista-laureatow-i-finalistow-x-edycji-olimpiady-wiedzy-o-mediach/

Niewątpliwym sukcesem Komitetu Głównego jest uwzględnienie Olimpiady Wiedzy o Mediach w Rankingu Liceów i Techników 2024 (https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/methodology/metodologia-ranking-olimpijski-2024-licea).

Wsparcia rzeczowo-organizacyjnego udzielili nam:

Press

Fundacja Grand Press Found

Instax

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Vivelo.pl

Demagog

Wydawnictwa:

Cogito

Newsline

Bractwo Kawalerów Gutenberga

Semper

PWN

Polska Izba Druku

Partnerami Olimpiady, którzy mieli istotny wkład w jej organizację są:

Fundacja na rzecz rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego

Laboratorium Badań Telewizyjnych i Filmowych, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Fotografia UW

Wsparcie medialne:

PAP

Radio RDC

Cogito

portalmedialny.pl

10. edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach była objęta Patronatem Honorowym:

Ministra Edukacji Barbary Nowackiej

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Mediach:

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – przewodnicząca Komitetu Głównego

dr hab. Krzysztof Kaszewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – z-ca przewodniczącego

dr Mariusz Włodarczyk – kierownik organizacyjny, sekretarz

prof. Radosław Pawelec – przewodniczący honorowy

Członkinie i członkowie:

mgr Malwina Żuchniewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

mgr Dariusz Łukawski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

mgr Łukasz Krawczyński – sekretarz naukowy

mgr Daiwa Maksimowicz – sekretarz naukowy

Komitety okręgowe powołane są przy następujących uczelniach:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (województwo lubelskie) Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (województwo wielkopolskie) Uniwersytet Gdański (województwo pomorskie) Uniwersytet Jagielloński (województwo małopolskie – co 2 rok)) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (województwo małopolskie – co 2 rok) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (województwo świętokrzyskie) Uniwersytet Łódzki (województwo łódzkie) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie) Uniwersytet Rzeszowski (województwo podkarpackie) Uniwersytet Szczeciński (województwo zachodniopomorskie) Uniwersytet Śląski (województwo śląskie) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (województwo warmińsko-mazurskie) Uniwersytet Wrocławski (województwo dolnośląskie i województwo opolskie) Uniwersytet Warszawski (województwo mazowieckie) Uniwersytet WSB Merito Opole (województwo opolskie) Uniwersytet Zielonogórski (województwo lubuskie)