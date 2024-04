Zapraszamy na 8 Festiwal Rodziny 19.04.2024 12:56 8 Festiwal Rodziny, jest wyjątkowym wydarzeniem skupiającym się na promocji więzi rodzinnych oraz wartości, jakie one niosą. To czas, w którym rodziny mogą wspólnie spędzić czas, czerpać radość z licznych atrakcji oraz zdobywać nowe doświadczenia.

Jest to doskonała okazja do podkreślenia roli rodziny w społeczeństwie oraz do promowania wartości, jakie niesie ze sobą życie w bliskim związku. Wierzymy, że Festiwal Rodziny będzie nie tylko okazją do rozrywki, ale także do refleksji nad istotą rodziny i jej znaczeniem dla każdego z nas.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Rodziny, który odbędzie się 26 maja 2024r w godzinach 11-16 na stadionie Polonia w Warszawie.

Razem wspierajmy ideę promocji więzi rodzinnych.

Więcej informacji na stronie Fundacji A.R.T. https://fundacjaart.pl/8-festiwal-rodziny-przed-nami/

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na stronie: https://app.evenea.pl/event/8festiwalrodziny/