Koncert kameralny VARSOWIA PIANO TRIO w Domu Literatury w Warszawie 06.11.2024 17:02 Koncert VARSOVIA PIANO TRIO jest DIALOGIEM Wykonawców z Publicznością. Podczas tego muzycznego spotkania zostaną zaprezentowane trzy kompozycje polskie, o różnorodnym wydźwięku emocjonalnym oraz słynne Trio Dumky Dvoraka. Cechą charakterystyczną wydarzenia będzie stworzenie narracji wokół wykonywanego repertuaru, co ułatwi zrozumienie i docenienie muzyki klasycznej i zbuduje emocjonalną więź między muzyką, Wykonawcami i Odbiorcami.

VARSOVIA PIANO TRIO w składzie: Ewa Skardowska-fortepian, Adam Zarzycki-skrzypce i Piotr Hausenplas-wiolonczela działa od 2004 roku. Głównym obszarem zainteresowań zespołu jest wykonawstwo repertuaru kameralnego, a szczególnie utworów polskich i słowiańskich. W latach 2006-2017 zespół koncertował w wielu krajach świata: Wlk. Brytanii, Irlandii Płn., Słowenii, Francji, Turcji, Danii, Rumunii, Mołdawii, Finlandii, na Białorusi, w Czechach, Gruzji, Egipcie, Chinach, Bułgarii i Indiach. Dokonał trzech nagrań płytowych z muzyką polską: dla DUX (2006), Orfeus Music (2013) oraz Chopin University Press (2022) i nagrania utworu duńskiego „Ribbon of Dreams” Bo Andersena (2009). Do najważniejszych koncertów VPT zalicza: udział w „Polska!Year” w Belfaście, inaugurację Roku Chopinowskiego w Filharmonii Mińskiej i Konserwatorium Muzycznym w Tbilisi, koncert podczas 50-tego Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Marienbaden, recital chopinowski w Palace Ghuri w Kairze, koncerty podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej w Konserwatorium Centralnym i Operze Pekińskiej, koncerty z muzyką polską w Rumunii i Kiszyniowie, tournee związane z Rokiem Chopinowskim po Turcji, koncert poświęcony 20-leciu demokracji polskiej w Temppeliaukio Kirk w Helsinkach, koncert Polsko - Bułgarski w Konserwatorium Muzycznym w Sofii (2013) oraz recital muzyki polskiej w Deshmukh Auditorium India Internatonal Centre, New Delhi, Indie (2017). Zespół koncertował na największych scenach koncertowych w Polsce: w Filharmonii Narodowej, Kieleckiej, Opolskiej, Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina i Akademii Muzycznej w Łodzi, Uniwersytecie Warszawskim, koncertach Związku Kompozytorów Polskich i Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Festiwalu Schulzowskim, Świebodzińskim, Zamojskim, Radomskim, Nowosądeckim, jak również podczas Międzynarodowej Konferencji ESSLLI. W latach 2010-17 zespół aktywnie promował twórczość polskich kompozytorów współczesnych (Piwnica Kurylewiczów, Studio Koncertowe S-1 w Warszawie oraz Steinway Hall w Londynie). W ostatnich latach

zespół koncentruje się na autorskich projektach koncertowych przedstawianych Publiczności różnych ośrodków kultury w Polsce.

KONCERT KAMERALNY VARSOVIA PIANO TRIO

Dom Literatury w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, Sala Koncertowa, I piętro

sobota, 30 listopada 2024, godz. 19:00

PROGRAM:

ANTONIN DVORAK – TRIO op.90 „Dumky” B.166 (1891)

1. Lento maestoso – Allegro quasi doppio movimento

2. Poco Adagio – Vivace non troppo

3. Andante – Vivace non troppo

4. Andante moderato – Allegretto scherzando – Meno mosso

5. Allegro

6. Lento maestoso – Vivace

KRZYSZTOF PENDERECKI - CIACONNA IN MEMORIAM GIOVANNI PAOLO II (2005)

ANDRZEJ PANUFNIK - PIANO TRIO (1934)

1. Poco adagio -Allegro - Poco adagio

2. Largo

3. Presto

BERNARD CHMIELARZ - PIANO TRIO (2002)

1. Maestoso tangioso

2. A la valse

3. Scherzando

ADAM ZARZYCKI, skrzypek, kameralista, menedżer muzyczny, absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec Zenona Bąkowskiego. Doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem wybitnych profesorów: Wandy Wiłkomirskiej, Hansa-Heinza Schneebergera, oraz słynnych zespołów kameralnych, w tym: „Beaux Arts Trio” (Schleswig-Holstein Music Festival) i „Trio di Trieste” (Academia Chingiana w Sienie). Adam Zarzycki był założycielem „Nowego Tria Warszawskiego”, z którym koncertował zarówno w Polsce, jak i wielu państwach Europy, Afryki i Azji (występował m.in. na prywatnym koncercie dla Papieża Jana Pawła II w Castel Gandolfo w Watykanie). Uczestniczył też w wielu słynnych festiwalach muzycznych i renomowanych konkursach. W składzie poprzedniego tria, „Nowego Tria Warszawskiego” znalazł się w finale konkursów kameralnych w Osace (Japonia), Miluzie (Francja) i Łodzi. Dokonał licznych nagrań dla Radia i Telewizji Polskiej, BBC, ZDF i RAI. Jako skrzypek, a często koncertmistrz współpracował z czołowymi orkiestrami i zespołami polskimi: Sinfonią Varsovią, Polską Orkiestrą Kameralną, Kammerphilharmonie Warschau, Warsaw Soloists, Menuhin Festival Orchestra i wielu innymi. Był też kierownikiem artystycznym orkiestry „Camerata Academia” oraz współpracownikiem SONY Music. Współpracuje m.in. z Kwartetem Prima Vista, Ursynowską Orkiestrą Kameralną oraz Radomską Orkiestrą Kameralną.

PIOTR HAUSENPLAS, wiolonczelista, kameralista, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a także koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Opery Narodowej. Studiował w UMFC w klasach Andrzeja Zielińskiego i Kazimierza Michalika. W 1987 został laureatem II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelistów im. D. Danczowskiego w Poznaniu, organizowanego przez towarzystwo im. H. Wieniawskiego. W 1993 zdobył Grand Prix Konkursu Wiolonczelowego im. L. van Beethovena w Hradec (Czechy). Przyznano mu wówczas nagrody za najlepsze wykonania utworów L.v. Beethovena i B. Martinu. Od wielu lat koncertuje jako solista i kameralista, występował w wielu krajach świata: m.in. w Gruzji, Egipcie, Turcji, Czechach, Indiach, Arabii Saudyjskiej. Jako solista występował m.in. z orkiestrami: „Concerto Avenna”, „Camerata Academia”, Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, Orkiestrą Filharmonii im. L. Janacka w Ostrawie oraz Filharmonią Zielonogórską. Współpracował z wybitnymi polskimi muzykami, m. in. Barbarą Halską, Edwardem Wolaninem, Katarzyną Dudą i Magdaleną Szczepanowską. Dokonał wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia (m.in. sonat Beethovena i Brittena). Rokrocznie prowadzi kursy mistrzowskie, w Polsce (Nowy Sącz) i Czechach (Dolny Kubin). W 2014 otrzymał tytuł profesora Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Wielokrotnie zasiadał w jury krajowych i międzynarodowych konkursów wiolonczelowych i kameralnych. Działając od 2004 w Varsovia Piano Trio dokonał trzech nagrań płytowych z muzyką polską: dla DUX (2006), Orfeus Music (2013), Chopin University Press (2022) i nagrania utworu duńskiego „Ribbon of Dreams” Bo Andersena (2009). Dokonał też nagrań dla firmy SIGNUM na płytę „Dreamscape” z utworami kameralnymi Andrzeja Panufnika w setną rocznicę urodzin kompozytora (2014). Wspólnie z pianistką, Ewą Skardowską nagrał Sonatę op.63 Mieczysława Wajnberga (2022) oraz płytę Cello Impressions z sonatami F.Poulenca, B.Martinu i Sz.Laksa (2024).

EWA SKARDOWSKA, pianistka, kameralistka, pedagog, publicystka i kompozytorka, doktor habilitowany Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest absolwentką dyplomowych i podyplomowych studiów pianistycznych UMFC w klasach fortepianu Bronisławy Kawalli i Jana Ekiera oraz kameralistyki Mai Nosowskiej (dyplom z wyróżnieniem), a także Post Graduate Diploma Program w Peabody Conservatory of Music w Baltimore (USA) w klasie Ellen Mack. Laureatka czołowych nagród ogólnopolskich konkursów pianistycznych w Katowicach i Szczecinie. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich w Weimarze i Salzburgu, u profesorów: Jacoba Lateinera i Borisa Blocha oraz festiwalach muzycznych w Polsce, Chinach, Turcji i Francji. Była stypendystką Fundacji Kultury, MKiS oraz Peabody Conservatory. Od lat uprawia działalność koncertową, najczęściej jako kameralistka. Koncertowała w wielu krajach świata: Wlk. Brytanii, Irlandii Płn, Słowenii, Turcji, Danii, Rumunii, Mołdawii, Finlandii, na Białorusi, w Czechach, Gruzji, Egipcie, Chinach, Bułgarii, Indiach i USA. Była jurorką m.in. V i VIII Seatlle International Music Festival and Competition (2013, 2019) oraz Międzynarodowego Konkursu im. J.Zarębskiego (2022). W latach 2010-2017 występowała z recitalami utworów fortepianowych Andrzeja Kurylewicza: m.in w Founders Benaroya Concert Hall w Seatlle, Studio S-1 w Warszawie, Steiway Hall w Londynie. W 2008 wydała płytę doktorską z utworami kameralnymi Martinu, Hubeau, Basseta, Merssona i Denisova, a w 2022 płytę POLISH PIANO PRELUDES ANEW z preludiami Marczewskiego, Chrzanowskiego, Gawrońskiego, Hofmanna, Joteyki, Różyckiego, Konopki, Friedmana i Wertheima (DUX), zrealizowaną ze stypendium twórczego MKiDN. Pianistka jest autorką 150 publikacji muzycznych i naukowych oraz książki „O relacjach w trio fortepianowym” (wyd. UMFC, 2014). Skomponowała też dwie suity fortepianowe pt. „Warsaw Along” (2022 i 2023, wyd. Ars Musica) i nagrała płytę Cello Impressions z Piotrem Hausenplasem (2024).