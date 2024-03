Kasia Nova - premiera płyty "Kochać" 26.03.2024 14:44 Płyta „Kochać” ukaże się 19 kwietnia 2024 w postaci LP, CD i w digitalu. Jest wspomnieniem polskich piosenek rozrywkowych z lat 50 tych i 60 tych z repertuaru takich artystów jak Piotr Szczepanik, Czesław Niemen, Kalina Jędrusik, Violetta Villas, Maria Koterbska, Alibabki, Marek Grechuta w nowych jazzujących aranżacjach. Na płycie znajdą się również utwory autorskie artystki. Znaczącym jest fakt, że nad muzyczną zawartością płyty czuwał Marek Gaszyński, zmarły rok temu zaprzyjaźniony z Kasią wybitny dziennikarz, wielki pasjonata muzyki i autor najpiękniejszych tekstów polskich piosenek w tym znanego wszystkim "Sen o Warszawie” i nowego "Czar Warszawy”, które znajdą się na tej płycie. Ta płyta jest wspaniałą okazją do posłuchania piosenek, które dla milionów ludzi są przypomnieniem wielu wspomnień i emocji. Podczas tej muzycznej podróży artystka pokazuje miłość, która jest piękna we wszystkich barwach. Nowe brzmienia kultowych piosenek i romantyczna atmosfera sprawią, że ten album na długo pozostanie w pamięci słuchaczy.

Kasia o płycie

Pomysł na album zrodził się, kiedy spotkałam się z moim producentem Pawłem Kozłowskim. Wiedziałam, że chcę dotknąć mojego ukochanego jazzu i w tym nurcie zrobić płytę. Na płycie znajduje się dwanaście piosenek, pełnych emocji i historii. Obok ośmiu wyjątkowych interpretacji klasyków z lat 50. i 60. na płycie znajdują się dwie moje autorskie piosenki – „Otul mnie” i „Shake it”, które opowiadają o rodzącym się uczuciu i towarzyszącym temu emocjom oraz dwie piosenki napisane specjalnie dla mnie; „Czar Warszawy” (słowa: Marek Gaszyński, muz: Bogdan Hołownia) czyli piękne wyznanie miłości do miasta Warszawa oraz „Zamykam serce” opowieść o zamykaniu toksycznej relacji. Sięgnęłam po piosenki z tekstami ciekawymi i znanymi, ale i trudnymi, bolesnymi, bo w obecnym momencie swojego życia, z dzisiejszą dojrzałością i świadomością siebie na scenie wiem dokładnie o czym śpiewam. Dziesięć lat temu niektóre z tych piosenek były dla mnie zagadką, ale teraz, z głębszymi emocjami i zrozumieniem, docieram do ich istoty. Poznałam smak cierpienia, przeżyłam bolesne rozstania, zaznałam niespełnionej miłości, ale także doświadczyłam piękna bezwarunkowej, niezwykłej miłości, które nie oczekuje i nie wymaga, tylko jest. Kiedy rok temu składałam materiał na te płytę miałam zranione serce. Gdy nagrywałam w studio „Nie odchodź”, „Zamykam serce” czy „Kochać” miałam głębokie przekonanie, że rozumiem, co robię. Te piosenki opisują złożoną dynamikę związków, gdzie miłość miesza się z nienawiścią, a przyjemność z cierpieniem. Samo życie!

Do tej pory ukazały się single; „Kochać”, „Sen o Warszawie”, „Kwiat jednej nocy”, „Otul mnie”.

Pierwszym singlem z płyty jest „Kochać”

Aby zinterpretować taki utwór trzeba sięgnąć głęboko w siebie. Trzeba kochać i być kochanym. Trzeba też choć raz mieć złamane serce, a potem to serce umieć pozbierać w całość i znowu kochać. Przeżyłam to wszystko i wierzę, że te emocje wyśpiewane nie pozwolą słuchaczom zapomnieć o tej piosence. Niech ten utwór będzie inspiracją, skłoni do przemyśleń i doda Wam sił.



Na drugi singiel wybrałam ponadczasowy utwór „Sen o Warszawie”. Jest mi on najbliższy z tych znajdujących się na płycie, gdyż tekst do niego stworzył zmarły rok temu Marek Gaszyński. Z Markiem byłam zaprzyjaźniona i bardzo związana emocjonalnie. Nie poznałam drugiej takiej osoby, która byłaby takim przewodnikiem po muzyce, wręcz chodzącą encyklopedią. Marek bardzo mi kibicował, wspierał radami, przychodził na moje koncerty, a przede wszystkim pomagał przy wyborze utworów na tę płytę. Nie mogło oczywiście zabraknąć na niej „Snu o Warszawie”. Nowa jazzująca wersja bardzo mu się spodobała. Uważam ten utwór za świetny kawałek do nowego zinterpretowania. Tak jak kiedyś Czesław Niemen zachwycał się Warszawą i jej nadwiślańskim świtem tak i ja pokochałam to miasto i jego uroki. Warszawa stała się moim miastem, w którym spełniają się marzenia małe i duże. Mam nadzieje, że moja wersja tego utworu porwie kolejne serca nowego pokolenia odbiorców i przedłuży jego żywotność. Marek byłby zachwycony.

Trzeci singiel to - „Kwiat jednej nocy”

Ta piosenka nawiązuje do wyjątkowej Nocy Świętojańskiej, podczas której zakwitał mityczny kwiat paproci a znalezienie go miało przynieść miłość, obfitość i powodzenie. Niech zatem ta piosenka przyniesie każdemu kto jej posłucha ogrom magii i szczęścia.

„Otul mnie” to mój autorski utwór. To bardzo pozytywny kawałek. Napisałam go w stanie zauroczenia miłosnego. Chciałam opisać uczucie, jakie towarzyszy spotkaniu kogoś, kto potrafi otulić i sprawić, że świat staje się ciekawszy, piękniejszy, a życie nabiera nowego sensu. Wspaniale jest wzbudzić w drugim człowieku pragnienie zatrzymania tego stanu na zawsze. Wszyscy potrzebujemy mocy i energii dobrej miłości. Myślę, że to co zaskoczy słuchaczy to teledysk do piosenki. Postanowiłam zrobić klip animowany z nietypowymi bohaterami, którzy z pewnością skradną Wasze serca.

Cały projekt jest bardzo wyjątkowy, gdyż tworzą go same kobiety. Na scenie oprócz mnie występują Klaudia Bliss- kontrabasistka, Anna Hajduk- Rynkowicz oraz Paulina Bulanda, które grają na instrumentach klawiszowych. Ta kobieca energia bardzo się podoba światu. Ekspresja, dynamika i kobieca siła witalna, to miły dla oka i ucha koktajl. Zapraszamy na koncerty! Na wiosnę 2024 startuje trasa koncertowa promująca płytę “Kochać”.

Tracklista:

Kochać

Kwiat jednej nocy

Nie odchodź

Shake it

Sen o Warszawie

Dni, których nie znamy

Otul mnie

Serduszko puka w rytmie cza cza

Przyjdzie na to czas

Czar Warszawy

Obok nas

Zamykam serce

Skład muzyków na płycie:

Wokal, chórki: Kasia Nova

Fortepian: Anna Hajduk- Rynkowicz

Kontrabas: Claudia Bliss

Perkusja: Kuba Kinsner

Gitara: Paweł Kozłowski

Gościnnie:

Kontrabas: Paweł Pańta (11)

Fortepian: Bogdan Hołownia (11)

Skrzypce: Mateusz Smoczyński (2)

Trąbka: Rafał Dubicki (3, 7, 8)

Flugelhorn: Robert Majewski (11)

Elektronicznie instrumenty klawiszowe: Sławomir Wesołowski (10)

Produkcja: Paweł Kozłowski

Kasia Nova to wokalistka wielowymiarowa. Od wielu lat odnajduje się w muzyce popularnej. Od kilku lat jest zafascynowana jazzem stąd jej najnowsze wydawnictwo z jazzująco swingowymi propozycjami. Swoją muzyczną podróż zaczynała w 2008 roku debiutując płytą pt. „Nova” i singlami „The Devil” i „Broken Wings”. W 2010 powstał duet „Forever in a dream” ze światową gwiazdą, solistą Modern Talking, Thomasem Andersem. W 2014 Kasia nagrała utwór „Hello, Hello” z muzyką Roberta Jansona. W 2015 artystka nagrała w LA balladę „We collide”, a w Miami duet „Shake it” z Martinem Cintronem, wokalistą amerykańskiego zespołu No Mercy. W 2016 roku w Nowym Jorku powstał utwór jej autorstwa pt „Love is music”. Pod koniec 2017 roku ukazał się singiel „Zamykam serce”, który miał swoją prapremierę na KFPP w Opolu. W grudniu 2018 powstała świąteczna piosenka „W te Święta Tylko Ja i Ty”. W czerwcu 2019 został wydany wakacyjny singiel „Tańcząc bez Ciebie”. W 2021 ukazała się ballada pop rockowa „Magia”, do której wokalistka zaprosiła legendę polskiego rocka Krzysztofa Jary Jaryczewskiego z Oddziału Zamkniętego.

