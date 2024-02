Ranił nożem i groził. Zarzuty i areszt dla 21-latka z Ożarowa Mazowieckiego Cyryl Skiba 20.02.2024 19:49 Policjanci z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim zatrzymali 21-latka, który wszedł do jednego z przedsiębiorstw i ugodził pracownika nożem, a drugiemu nim groził. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Policja (autor: Policja Radom)

Zranił nożem pracownika, drugiemu groził, a następnie zaatakował strażnika miejskiego. Są zarzuty i areszt dla 21-latka z Ożarowa Mazowieckiego.

Jak przekazała we wtorek podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonariusze z komisariatu w Ożarowie Mazowieckim otrzymali zgłoszenie o ugodzeniu nożem.

Do zdarzenia doszło w jednym z przedsiębiorstw na terenie gminy. Na miejsce udali się policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna wszedł do budynku przedsiębiorstwa, w którym kiedyś pracował.

— Podczas rozmowy z pracownikiem ugodził go nożem. Innemu pracownikowi, który chciał pomóc pokrzywdzonemu, groził uszkodzeniem ciała, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Dzielnicowi niezwłocznie udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. Dojeżdżając zauważyli strażników miejskich podejmujących interwencję wobec 21-latka. Policjanci przy współpracy ze strażnikami obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. Jak ustalili funkcjonariusze, mieszkaniec gminy chwilę wcześniej zaatakował wysiadającego z radiowozu jednego ze strażników, uderzając go w twarz — poinformowała podinsp. Gromek-Oćwieja.

Jak się okazało, napastnik był znany funkcjonariuszom z innych interwencji.

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie przedstawiła mu zarzuty naruszenia czynności narządu ciała, gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Sąd Rejonowy w Pruszkowie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt.

