Zaatakował ciężarną kobietę na ulicy pomimo zakazu zbliżania się RDC 12.06.2023 17:29 Funkcjonariusze z otwockiej komendy w bezpośrednim pościgu zatrzymali 47-latka. Mężczyzna pomimo sądowego zakazu zbliżania się do partnerki, zaatakował ją na ulicy. Kopał ciężarną kobietę po całym ciele, a ponadto pijany sprawował opiekę nad ich 8-miesięczym synem. Prokurator zawnioskował o areszt 47-latka. Sąd poparł prokuratorski wniosek i ponownie aresztował mężczyznę na okres 3 miesięcy.

Pomimo zakazu zbliżania się do partnerki, zaatakował ją na ulicy. (autor: Otwock Policja)

Ciężarna kobieta została zaatakowana na ulicy. Pokrzywdzona mieszkanka Otwocka powiadomiła miejscową policję o zdarzeniu z udziałem jej partnera. Niedługo potem policjanci z grupy patrolowo-interwencyjnej w bezpośrednim pościgu zatrzymali znanego im 47-latka.

Jak ustalili, mężczyzna na jednej z otwockich ulic przypadkowo spotkał swoją byłą partnerkę i ją zaatakował. Ciężarna kobieta była przez niego kopana po całym ciele. Ponadto pijany sprawował opiekę nad ich 8-miesięcznym synem. Badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 3-promile alkoholu w jego organizmie.

Zatrzymany 47-latek był znany miejscowym policjantom. Mężczyzna kilka dni temu został zwolniony z aresztu śledczego, do którego trafił za przestępstwa przeciwko partnerce. Teraz pomimo sądowego zakazu kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonej, ponownie ją zaatakował.

Śledczy niezwłocznie przekazali zebrany w sprawie materiał dowodowy do Prokuratury Rejonowej w Otwocku. 47-latek usłyszał zarzuty dotyczące złamania sądowego zakazu, narażenia kobiety oraz syna na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Prokurator ponownie zawnioskował do sądu a jego tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i ponownie aresztował mężczyznę na okres trzech miesięcy.

