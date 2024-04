Prawie 70 kg mefedronu i linia produkcyjna narkotyków. Akcja służb w Józefowie RDC 03.04.2024 08:12 Otwoccy kryminalni zlikwidowali magazyn i linię produkcyjną narkotyków w podwarszawskim Józefowie. Zatrzymali dwóch mężczyzn i zabezpieczyli ponad 66 kilogramów mefedronu, sprzęt i urządzenia służące do produkcji narkotyków. Jeden z zatrzymanych, 63-latek, na wniosek otwockiej prokuratury trafił na trzy miesiące do aresztu.

Sierż. szt. Patryk Domarecki z otwockiej policji powiedział, że policjanci dowiedzieli się, że na jednej z posesji w Józefowie może odbywać się produkcja narkotyków.

- Kryminalni obserwowali podejrzaną działkę, czekając, aż pojawią się osoby mogące mieć związek z przestępczą działalnością. Gdy na posesję przyjechali dwaj mężczyźni, policjanci przystąpili do przeszukania magazynu na działce – dodał policjant.

Znaleźli linię produkcyjną wyposażaną w nowoczesny sprzęt do produkcji narkotyków. Magazyn był podzielony na pomieszczenia, w których następowały po sobie kolejne etapy produkcyjne, od pomieszczenia na prekursory (substancje chemiczne występujące w pierwszym stadium reakcji lub procesu i dające początek innej substancji – red.) przez mieszalnie z reaktorem aż po suszarnię, w której krystalizował się gotowy produkt.

Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 27 i 63 lat.

- Otwoccy śledczy i technicy pracowali na miejscu przez kilkanaście godzin przy wsparciu policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji. Zabezpieczyli ponad 66 kilogramów mefedronu, znaczne ilości prekursorów oraz urządzenia i przyrządy do produkcji narkotyków. Na podstawie zabezpieczonych na miejscu śladów substancji i odpadów chemicznych policjanci oszacowali, jak długo trwała przestępcza działalność oraz jaka ilość narkotyku mogła zostać wyprodukowana – przekazał sierż. szt. Domarecki.

Starszy z mężczyzn usłyszał prokuratorskie zarzuty usiłowania wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych w postaci mefedronu, wytwarzania znacznej ilości środków psychotropowych oraz posiadania przyrządów służących i przeznaczonych do wytwarzania substancji psychotropowych w postaci mefedronu. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zawnioskował do sądu o zastosowanie najsurowszego ze środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i 63-latek na trzy miesiące trafił do aresztu.

To już kolejna linia produkcyjna zlikwidowana przez otwockich kryminalnych. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji szacuje się na blisko 2 mln zł.

