Napad na jubilera w Otwocku. Policja zatrzymała trzech nastolatków RDC 26.09.2023 10:43 Otwoccy policjanci zatrzymali czterech Rumunów, którzy w poniedziałek napadli na sklep jubilerski w Otwocku. Trzej to nieletni, którzy najbliższe trzy miesiące spędzą w schronisku dla nieletnich a czwarty, 28-latek, w areszcie. Wszystkim grozi do 12 lat więzienia.

4 Zatrzymano sprawców napadu na jubilera w Otwocku (autor: otwock.policja.gov.pl)

W poniedziałek 18 września w Otwocku doszło do napadu na sklep jubilerski.

— Trzy zamaskowane osoby w rękawiczkach wbiegły do sklepu z biżuterią, gdzie sterroryzowali sprzedawcę przy użyciu gazu pieprzowego, młotka oraz przedmiotu przypominającego broń. Następnie, rozbijając młotkiem szklane gabloty, ukradli biżuterię różnego typu na kwotę 260 tys. zł — przekazał Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Sprawców spłoszył alarm. Wybiegli ze sklepu, wsiedli do auta, w którym czekał na nich kierowca i odjechali. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejsce błyskawicznie przyjechała policja, która natychmiast rozpoczęła pracę.

Po kilkunastu godzinach policjanci w lesie w Otwocku znaleźli samochód wykorzystany do napadu. Na miejsce sprowadzono psa tropiącego.

Sprawcy zatrzymani

Policjanci operacyjnie ustalili, że poszukiwani przebywają w Rembertowie.

— Od razu po potwierdzeniu tej informacji policjanci weszli do budynku, gdzie zatrzymali mężczyznę w wieku 28 lat. Ponadto policjanci zatrzymali troje nieletnich w wieku 15 i 16 lat. Wszyscy zatrzymani okazali się obywatelami Rumunii — przekazał policjant.

28-latek usłyszał zarzut rozboju z niebezpiecznym narzędziem. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowy areszt wobec 28-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu.

Nieletni odmówili składania wyjaśnień i nie przyznali się do winy. Prokuratura mając na uwadze zebrany materiał oraz zachowanie nieletnich postanowiła potraktować ich jak dorosłych. Zawnioskowała do Sądu Rodzinnego w Otwocku o umieszczenie ich w schronisku na 3 miesiące, na co sąd się zgodził.

Zarówno 28-latkowi, jak i jego nastoletnim wspólnikom, którzy są traktowani jak dorośli, grozi do 12 lat więzienia.

