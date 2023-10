Nowy stadion lekkoatletyczny w Otwocku. Miastu przyznano 34 mln zł dotacji Cyryl Skiba 12.10.2023 09:39 W Otwocku powstanie nowy stadion lekkoatletyczno-piłkarski. Na ten cel przyznano prawie 34 miliony złotych w ramach „Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. — Otwock będzie taką sportową stolicą, gdzie będą świetne warunki do treningów — mówi prezydent miasta Jarosław Margielski.

W Otwocku powstanie nowy stadion (autor: Jarosław Margielski - Prezydent Otwocka/FB)

Miastu Otwock przyznano 34 miliony złotych dotacji od Ministerstwa Sportu i Turystyki na nowy stadion lekkoatletyczny. Gruntowny remont przejdzie obiekt u zbiegu ulic Karczewskiej i Ślusarskiego.

Prezydent miasta Jarosław Margielski podkreśla, że do Otwocka wraca wielki sport.

— Nowoczesny stadion lekkoatletyczny klasy 3A. W Otwocku także będą odgrywane dwa razy do roku ogólnopolskie mityngi lekkoatletyczne. To dziedzina sportu, z której też Otwock jest znany, jest wielu utalentowanych lekkoatletów, medalistów olimpijskich. Otwock będzie taką sportową stolicą, gdzie będą świetne warunki do treningów — mówi Margielski.

W Otwocku powstanie też Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej. Budowę zaplanowano na lata 2024-2027.

Obok centrum piłkarskiego i stadionu lekkoatletycznego rozpocznie się budowa zespołu krytych pływalni we współpracy z Polskim Związkiem Pływackim, gdzie mają być rozgrywane zawody rangi mistrzostw Polski.

Czytaj też: Prezydent Otwocka o budowie centrum szkolenia piłkarzy: To punkt zwrotny w historii miasta