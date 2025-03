Noworodek zawinięty w reklamówkę w pow. ostrowskim. Jest śledzwo prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej ustala, czy na terenie powiatu doszło do dzieciobójstwa. Po tym, jak do szpitala w zgłosiła się 27-latka z krwawieniem z dróg rodnych oraz obrażeniami narządów płciowych, odnaleziono ciało noworodka. — W miejscu zamieszkania kobiety znaleziono zwłoki noworodka płci żeńskiej. Były one zawinięte w reklamówkę — przekazała Polskiemu Radiu RDC rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.