Prawie 6,5 mln zł kary dla jednego z największych zakładów w Ostrołęce. Chodzi o zanieczyszczanie powietrza Alicja Śmiecińska 12.12.2022 18:33 Kilkumilionowa kara dla jednego z największych zakładów w Ostrołęce. Chodzi o Stora Enso. Powodem jest nadmierna emisja gazów do powietrza - mówi rzecznik prasowy WIOŚ Artur Brandysiewicz.

Stora Enso (autor: Piotr Brichacek/Wikimedia Commons)

- To jest kara na kwotę 6 490 164 zł i jest to kara za przekroczenie dopuszczalnej wielkości emisji gazów wprowadzonych do powietrza z instalacji, które są wykorzystywane przez Stora Enso - tłumaczy Artur Brandysiewicz.



To już trzecia kontrola WIOŚ w Stora Enso w tym roku. Pierwsza dotyczyła prowadzenia ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym, zakład miał zapłacić 2 tys. zł. Kolejne 50 tys. zł nałożono firmie za nielegalne wysyłanie odpadów do Francji.

Stora Enso produkuje masę celulozową, papier, tekturę falistą, opakowania i worki.

Czytaj też: Prokuratura bada sprawę tragicznego wypadku w Stora Enso