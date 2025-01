Wojsko powraca do Ostrołęki. Trwa inauguracja działalności nowej jednostki Alicja Śmiecińska 24.01.2025 10:21 Po ponad 80 latach do Ostrołęki powraca wojsko. W koszarach przy ul. Krańcowej 1 odbywa się otwarcie tymczasowego obozowiska kontenerowego oraz uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt w dywizjonie przeciwlotniczym 1. Dywizji Piechoty Legionów. Zdaniem prezydenta miasta Pawła Niewiadomskiego, działalność nowej jednostki oznacza podniesienie poziomu bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Ostrołęki, jak i regionu.

Po ponad 80 latach do Ostrołęki powraca wojsko (autor: RDC)

W Ostrołęce odbywa się historyczne wydarzenie. O godzinie 10:00 rozpoczęła się oficjalna inauguracja działalności nowej jednostki przy ulicy Krańcowej.

Rzecznik prasowy 1. Dywizji Piechoty Legionów ppłk Łukasz Gniazdowski podkreśla, że wojsko powraca do Ostrołęki.

— Zostanie otwarta nowa jednostka. Będzie to dywizjon przeciwlotniczy 1. Dywizji Piechoty Legionów im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to baza przejściowa. Docelowo na pewno będą to budynki z infrastruktury stałej. Będzie to pułk przeciwlotniczy. Jest w trakcie formowania — zapowiada ppłk Gniazdowski.

Podczas inauguracji działalności odbędzie się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt.

Bezpieczeństwo i nowe miejsce pracy

Ze stacjonowania dywizjonu przeciwlotniczego dumny jest poseł z ziemi ostrołęckiej Arkadiusz Czartoryski.

— Dywizjon przeciwlotniczy to jest niezwykle nowoczesne wojsko, bardzo wymagające urządzenia wojskowe, wymagające dobrego wykształcenia, wyszkolenia żołnierzy — mówi Czartoryski.

Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski zaznacza, że nowa jednostka to bezpieczeństwo i nowe miejsce pracy.

— Powstanie takiej jednostki podnosi poziom bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Ostrołęki, jak i regionu. Nie ukrywamy też, że powstanie jednostki wojskowej zawsze wiąże się z rozwojem miasta — dodaje Niewiadomski.

Informacje dotyczące liczebności żołnierzy, którzy docelowo będą stacjonować w Ostrołęce, pozostają niejawne. Wojsko do Ostrołęki wraca po ponad 80 latach.

Po raz ostatni żołnierze stacjonowali tam we wrześniu 1939 roku. był to 5 Pułk Ułanów Zasławskich.

