Nożownik z Kadzidła trafi do szpitalnego oddziału zamkniętego. 18-latek zaatakował swoich kolegów Iwona Rodziewicz-Ornoch 01.02.2024 10:51 Nożownik z Kadzidła Albert G. trafi do szpitalnego oddziału zamkniętego. Przejdzie czterotygodniową obserwację sądowo-psychiatryczną. 18-latek ranił swoich dwóch kolegów i koleżankę nożem. Do ataku doszło pod koniec listopada w szkole.

Atak nożownika w szkole w Kadzidle (autor: RDC)

Albert G., który w listopadzie ubiegłego roku zaatakował swoich rówieśników w szkole, przejdzie obserwację sądowo-psychiatryczną w szpitalu.

- Jednodniowe badanie nie rozstrzygnęło, czy 18-latek jest poczytalny czy nie - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. - Biegli w przesłanej opinii niestety nie wydali jednoznacznej opinii o stanie zdrowia podejrzanego Alberta G. W związku z tym zawnioskowaliśmy o wystąpienie do sądu o przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej podejrzanego Alberta G. Więc z pewnością będziemy występowali o obserwację sądowo-psychiatryczną do właściwego sądu - wyjaśnia.

Do ataku doszło pod koniec listopada podczas lekcji w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Albert G. wyszedł do łazienki, po czym wrócił w czarnej masce i z nożem rzucił się na rówieśników.

- Początkowo uczniowie myśleli, że to żart - mówiła naszym reporterom wtedy mama jednego z uczniów. - Ten chłopiec siedział na tej lekcji, poprosił, żeby wyjść do łazienki. Wrócił już w tej masce. Czarna maska z takimi dziurkami. Zaatakował najpierw chłopca, wbił mu (nóż - red.) w szyję, później dziewczynie włożył nóż na wylot prawdopodobnie. Ta pani psycholog mówi „No chłopcy, przestańcie, co wy żartujecie”. Jak on wyjął ten nóż mu z szyi, to dopiero trysnęła krew. Córka uciekła oknem. Skakali po prostu z okien - opowiadała kobieta.





Trójka poszkodowanych uczniów wróciła już ze szpitali do domów.

