Narew wylewa w Ostrołęce. Zalane garaże przy plaży miejskiej Iwona Rodziewicz-Ornoch 26.02.2024 14:31 Wysoki stan Narwi w Ostrołęce. Zalane są garaże przy plaży miejskiej, woda wylała na teren lasku przy ulicy Warszawskiej. Nie ma jednak niebezpieczeństwa dla mieszkańców - uspokaja Paula Tomaszewska z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w UM w Ostrołęce.

Narew wylała w Ostrołęce (autor: Koło PZW nr 38 Narew Ostrołęka)

Wysoki stan Narwi w Ostrołęce, woda zalała m.in garaże przy plaży miejskiej.

- Na terenie Ostrołęki występują tereny zalewowe położone poniżej poziomu wody, jak Otok czy osiedle Łazy, Kłęczyck, Leśne. Jak co roku na wiosnę ze względu na zimowe roztopy i opady deszczu narażone są na takie podtopienia. Na dzień dzisiejszy stan wody w rzece Narew wynosi 325 cm, więc do stanu ostrzegawczego brakuje jeszcze 35 cm - mówi Paula Tomaszewska z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w UM w Ostrołęce.

- Pomimo że Narew wkroczyła w strefę stanów wysokich, to w Ostrołęce na ten moment zalanie nie grozi. Na plaży miejskiej woda sięga do garaży, do placu zabaw i do terenów zielonych ze względu na niskie położenie terenu. Do urzędu miasta wpłynęła jedna informacja o podtopieniu podwórka i garażu - wyjaśnia Tomaszewska.

Do stanu alarmowego brakuje w Ostrołęce ponad pół metra.

Czytaj też: Samochodem tylko w jedną stronę? Duża zmiana organizacji ruchu we Włochach